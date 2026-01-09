Istina o nekretnini Gage i Milene u Crnoj Gori! Ništa nije prodato, a evo ko je NASLEDIO njihov stan na primorju!

Komšije su o njima uvek mislile sve najbolje.

Najpoznatiji i najvoljeniji glumački par na našim prostorima, Dragan Nikolić i Milena Dravić imali su, po pisanju medija kuću na crnogorskom primorju, tačnije u Baošićima.

Ipak, kako kažu komšije Dragan Nikolić i Milena Dravić su u Baošićima imali samo stan, koji nije prodat, već u njemu svakog leta dolazi Milenina bratanica sa porodicom.

- Vi ne možete da zamislite koliko su to bili divni ljudi. Fini, kulturni, uljudni. Prve godine kada su se doselili, mislili smo da su u turističkoj poseti, međutim brzo smo čuli da su nam komšije. Njihov stan je ovaj na prvom spratu, direktno gleda u more. Vremenom smo se zbližili pošto smo, takoreći, prve komšije. Milena je jako volela smokve. Mi imamo veliki voćnjak sa smokvama. Moja žena je prvo samonicijativno donela i dala im jednu korpu. Bog zna kako su se oduševili. Insistirali su da plate. Ma ni govora da im damo za džabe. Nekako smo uspeli da ih ubedimo - započeo je komšija, pa nastavio:

- Vremenom smo se baš zbližili pa smo znali ili mi da zasednemo kod njih ili oni kod nas u dvorištu. Baš smo se lepo družili. Predivni su ljudi, topli, fini. Sa Gagom sam znao nekad da nazdravim domaćim vinom uz masline. Toliko smo divnih priča čuli. To nam ostaje jedna predivna uspomena - navele su komšije.

Sada ovaj stan često posećuje Milenina bratanica, ali komšije kažu da sa njom nisu previše bliske.

- Srećemo je često kada je ovde, Ali nismo bliski kao sa Gagom i Milenom. Prozborimo po koju, ono, standardno: "Dobar dan, kako ste?" Ona je ćerka Mileninog brata. Fini su jako ali se ne družimo. Posle njihove smrti dolazili su razni agenti, raspitivali se od koga da kupe kuću, jer bi mogli dobru cenu da dobiju za nju, mislili su da je cela njihova kuća a ne stan. Bili smo unutra puno puta. Ima pedesetak kvadrata. Lepo sređeno, sa ukusom. Baš su napravili bili pravu oazu - završavaju komšije iz Baošića.

Autor: R.L.