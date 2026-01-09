Tragedija za tragedijom.
Čuveni "Radovan treći" nikada ne bi bio takav da ga tada nije odigrao legendarni Zoran Radmilović. On je na sceni zračio, oduševljavao, a ništa manje voljen nije bio ni u privatnom životu.
Najveća podrška u životu bila mu je supruga Dina Rutić, u koju se zaljubio na prvi pogled, pa su ostale upamćenje njegove reči: "Ova mala će biti moja žena". Izgovorio ih je naglas dok je ona prolazila pored njega, na putu do fakulteta. Ni ona nije bila ravnodušna prema njemu, a čak je zbog te ljubavi ostavila verenika i udala se za 10 godina starijeg kolegu sa kojim je započela život u njegovom malom stanu.
Kruna njihove ljubavi bila je ćerka Ana, za koju je Zoran bio posebno vezan.
Radmilović je 1985. godine hospitalizovan zbog problema sa digestivnim traktom i bolova koje je trpeo, otkriveno je kako ima rak debelog creva, a samo par meseci nakon toga je preminuo.
Ćerka Ana bila je ugledna književnica i novinarka od čijeg su pera mnogi zazirali. Ona je iznenada preminula 2017. godine u 43. godini. O uzroku njene smrti dugo se spekulisalo, ali brojne sumnje nikada zvanično nisu potvrđene.
Dina je preminula dve godine nakon ćerke, u 79. godini života, a do kraja je patila za svojom porodicom.
