Zaljubio se na prvi pogled i oženio 10 godina mlađu glumicu, bio je posvećen otac! Životna priča Zorana Radmilovića kida dušu, ćerka mu je preminula jako mlada!

Tragedija za tragedijom.

Čuveni "Radovan treći" nikada ne bi bio takav da ga tada nije odigrao legendarni Zoran Radmilović. On je na sceni zračio, oduševljavao, a ništa manje voljen nije bio ni u privatnom životu.

Najveća podrška u životu bila mu je supruga Dina Rutić, u koju se zaljubio na prvi pogled, pa su ostale upamćenje njegove reči: "Ova mala će biti moja žena". Izgovorio ih je naglas dok je ona prolazila pored njega, na putu do fakulteta. Ni ona nije bila ravnodušna prema njemu, a čak je zbog te ljubavi ostavila verenika i udala se za 10 godina starijeg kolegu sa kojim je započela život u njegovom malom stanu.

Foto: Foto/Zaječarsko pozorište

Kruna njihove ljubavi bila je ćerka Ana, za koju je Zoran bio posebno vezan.

Radmilović je 1985. godine hospitalizovan zbog problema sa digestivnim traktom i bolova koje je trpeo, otkriveno je kako ima rak debelog creva, a samo par meseci nakon toga je preminuo.

Ćerka Ana bila je ugledna književnica i novinarka od čijeg su pera mnogi zazirali. Ona  je iznenada preminula 2017. godine u 43. godini. O uzroku njene smrti dugo se spekulisalo, ali brojne sumnje nikada zvanično nisu potvrđene.

Dina je preminula dve godine nakon ćerke, u 79. godini života, a do kraja je patila za svojom porodicom.

