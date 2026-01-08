Jana otvorila dušu o problemima u braku, muž joj zamerao jednu stvar: Zbog toga smo se godinama svađali

Pevačica Jana Todorović u više navrata je govorila o nesuglasicama sa suprugom koje je imala, a vezani su za njeno smanjenje grudi. Nju je naime, suprug terao da ne ide na operaciju na koju je htela, budući da je imala bolove u kičmi, a malo je poznato i da su imali raspravu oko stajlinga.

Naime, kako Jana tvrdi ona uvek gleda da kada radi, bude ležerno obučena, a suprug je jedno vreme insistirao na tome da nosi miniće, odnosno da se provokativnije oblači.

- Moj suprug i ja se oduvek u svemu slažemo, birali smo jedno drugo i naravno da u našoj komunikaciji nema problema. Ja sam, naime, jedno vreme nosila šta mi se nosi, to radim naravno i danas, ali je jedno vreme bio uporan da se provokativnije oblačim, što naravno nisam htela. Htela sam uvek da nosim ono što mi prija, a ne šta neko očekuje od mene. Što se ćerke tiče, popustljiv je, tamo gde sam ja htela da zategnem, on je popuštamo, ali smo je na kraju vaspitali kako treba - rekla je Jana.

Inače, Jana je nedavno bila u centru skandala zbog toga što je odbrusila ćerki na javnom događaju, što je stvorilo vrlo neprijatnu situaciju.

Nezadovoljna time kako joj je naslednica snalazi pred kamerama odbrusila joj je pred svima, prekinula intervju i otišla u salu u kojoj se odvijala proslava.

- Ovo je poslednji intervju u kojem će Kristina nešto izjavljivati, jer zaista nisi za kameru - rekla je, okrenula se i otišla i bez Zorane, a prisutni su ostali šokirani onim što su čuli.

Autor: D. T.