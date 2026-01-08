Prvi razvod u 2026. godini! Rastao se poznati estradni par, a ova pevačica im je kumovala na venčanju: Spavale smo u istom krevetu...

Pevačica Goga Gačić i pevač Marko Gačić razveli su se nakon osam godina braka, što se saznalo odmah na početku 2026. godine.

Njih dvoje se i dalje ne oglašavaju povodom kraha njihovog braka. Ova vest mnoge je iznenadila jer su Goga i Marko svima izgledali kao idealan par, a ona je ranije često objavljivala na Instagramu i slike i snimke kako se sjajno slaže sa njegovim roditeljima. Koji je razlog ove odluke, nije poznato.

Spojio ih posao

Inače, Goga i Marko su potekli iz muzičkog takmičenja, a njihova svadba okupila je brojna estradna imena s obzirom na to da je njegov otac, harmonikaš Mikica Gačić sarađivao sa najvećim zvezdama. Kumovala im je Gogina bliska prijateljica, pevačica Tamara Milutinović. Njih dve su zajedno bile u grupi Đavolice, a treća članica bila je Teodora Džehverović, sa kojom obe godinama nisu imale kontakt.

Goga je jednom prilikom u emisiji na Kurir televiziji govorila o Tamari.

- Tamara i ja smo isti horoskopski znak, bik. Ona ne trpi nepravdu, mrzi laž. Šta god da je istina želi da joj se kaže u lice, ne voli to iza leđa, tapšanje po ramenu. Teško prima ljude u svoj život. Tamara je osoba koja svoje emocije drži u sebi. Jako je dobar čovek. Dok smo živele zajedno, uvek sam ja više bila mazna, pričljiva, dok ona nije. Spavale smo u istom krevetu, sve smo delile i ja budem u fazonu laku noć, ajde da te ljubim, a ona neće. Vremenom sam shvatila da je ona jako veliki emotivac, ali to ne pokazuje. To više pokazuje delima nego osećanjima - ispričala je Goga o svojoj kumi.

O Goginom i Markovom venčanju dugo se pričalo. Goga je tada nosila raskošnu venčanicu, a da pred bogom su izgovorili u crkvi Pokrova presvete Bogorodice na Zvezdari.

Podsetimo, pre nego što je upoznala Marka, Goga je bila u vezi sa Nenadom Marinkovićem Gastozom.

