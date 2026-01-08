STRAŠNO, SAMO MI JE JOŠ OVO FALILO! Karleušina ćerka Nika ne može da veruje šta joj se desilo na Božić: Kako mi je počela ova godina...

Nika Tošić, mlađa ćerka pop zvezde Jelene Karleuše i bivšeg fudbalera Duška Tošića, veoma je popularna na društvenim mrežama, naročito na TikToku, gde je sada pratiocima na spontan, duhovit način prenela deo praznične atmosfere iz svog porodičnog doma.

Dok je pokazivala pratiocima kako uživa sa majkom i sestrom, Nika se osvrnula i na malu "prazničnu nepravdu", zbog toga što ove godine nije imala sreću da iz česnice izvuče novčić, što je nasmejalo njene pratioce.

- Zdravo svima, pogodite ko jedini nije dobio pare iz česnice?! Ja! Tako mi je počela ova godina da jedina nisam dobila pare iz česnice... Strašno, tako sam izgubila za Uskrs kucanje jaja, sad ovo, samo mi je još to falilo, ali ovako je počela Nova godina, nova ja - rekla je Nika i dodala:

@frnotnika Ne moram još da se brinem kakva će mi biti ova godina za početak 😅 ♬ original sound - Nika Tošić

- Mislila sam da će ovo biti moja godina, ali, kako je započela ova godina, samo da ne bude kao prošle godine. Ima još šanse za mene, tek je januar - našalila se Nika u svom maniru.

JK: U moj odnos sa Duškom upleo se đavo

Podsetimo, Karleuša je gostovala juče u "Novom jutru" kod Jovane Jeremić, gde je govorila i o bivšem suprugu, ali i njegovom odnosu sa ćerkama.

- Ako verujemo u Boga, verujemo li i da đavo postoji? U našem slučaju se upleo jedan đavo. Ja ne kažem da verujem u crnu magiju, ali verujem da se neka đavoljska sila uplela tu. Nikada ne bih mogla da pređem preko nekih stvari. Atinu i Niku sam ja odgajala, a kada je prestao da igra fudbal, počeo je istinski dosta vremena da provodi sa našim ćerkama. Ja imam potpuno starateljstvo nad decom, ali ne branim da one provode vremena koliko žele pored njega - istakla je Karleuša.

Autor: D. T.