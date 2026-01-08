Minu Kostić dečko Kasper upoznao sa porodicom: Evo kako se zavodnik iz Njujorka ponaša prema pevačici

Mina Kostić već nekoliko meseci je u virtuelnoj vezi sa izvesnim Kasperom iz Amerike, a odnos im je prerastao u stvarni sada, kada su se nedavno prvi put zvanično videli u Beogradu.

Kako mediji saznaju iz izvora bliskog pevačici Mini Kostić, njena emotivna priča sa dečkom Kasperom iz Njujorka cveta punim sjajem.

Prema rečima izvora, Kasper se prema Mini ponaša više nego pažljivo i džentlmenski, ne krije emocije i trudi se da joj u svakom trenutku pokaže koliko mu znači. Ono što je posebno oduševilo Minu jeste činjenica da je Kasper nije držao po strani, već ju je upoznao sa svojim najbližima.

– Toliko je ponosan na nju da ju je čak vodio i kod svojih rođaka na veselje, gde ju je predstavio kao svoju devojku. Svi su je prihvatili fenomenalno, a Mini je bila presrećna zbog tog gesta – otkriva izvor blizak pevačici.

Očigledno je da Mina uživa u ljubavi daleko od domaće javnosti i estradnih intriga, a oni koji je dobro poznaju kažu da je dugo nisu videli ovako nasmejanu i ispunjenu.

Da li je ovo ljubav koja će krunisati Minin život – ostaje da vidimo, ali jedno je sigurno, Kasper zna kako da osvoji srce pevačice.

