Ovako je Đuričko u Americi proslavio Božić! Ugostila ga naša glumica, na trpezi sarme: Kupujemo kod Turaka (FOTO)

Nikola Đuričko već godinama živi u Americi, a na drugom kontinentu obeležava praznike, pa je tako u dobrom društvu slavio i Božić. On je bio gost kod njegove koleginice Nine Seničar.

Novosadska lepotica Nina Seničar potrudila se da se na stolu za Božić nađu tradicionalna srpska jela, a u goste je pozvala i prijatelja Nikolu Đurička. Ona je između ostalog poslužila i sarme.

- Evo nas u Los Anđelesu, ali verujte da ja ukusnije sarme nisam nigde jela. Gde nabavljaš kiseli kupus? - pitala je Nina prijateljicu koja je ovo jelo servirala u činiju, na šta je ona dodala: "Kupujem kod Turaka".

Nakon što je pokazala trpezu, na kojoj nije izostala ni ruska salata, Nina je podelila i fotografiju gde su za stolom bili njeni prijatelji, među kojima upravo Nikola Đuričko, koji nije mogao da odoli ovom poznatom specijalitetu.

Autor: D. T.