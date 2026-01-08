Otkriveno kako je srpska glumica smršala 30 kilograma: Evo kako se hranila, ima 50 godina i perfektnu liniju

Glumica Paulina Manov (50) smršala je čak 30 kilograma nakon što je počela da koristi dijetu u kojoj je glavni sastojak karfiol, koji se sprema kao pirinač. Glumica je otkrila tajnu svog danas perfektnog izgleda.

Naime, Paulina je na dijetu krenula nakon što je prestala da doji ćerkicu Minu, a srž njene ishrane, koju je obradala listajući medicinski priručnik za mame, bio je u barenom povrću, jelima bez soli i ulja, ovsenim pahuljicama, voću, dok se karfiol spremao na nesvakidašnji način, što je mnogima isprva bilo vrlo čudno.

Karfiol se svaki put uz obrok spremao kao pirinač, što su neki čuli po prvi put, a po rečima stručnjaka, to i te kako radi, posebno u dijetama gde su glavni sastojci mahom povrće.

Tek nešto kasnije, glumica je uključila meso u ishranu, a mlečne proizvode nije vraćala. Mršavila je po dva kilograma mesečno i za dve godine se vratila na devojačku liniju.

Autor: D. T.