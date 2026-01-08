AKTUELNO

Domaći

Otkriveno kako je srpska glumica smršala 30 kilograma: Evo kako se hranila, ima 50 godina i perfektnu liniju

Izvor: pink.rs/blic, Foto: TV Pink Printscreen ||

Glumica Paulina Manov (50) smršala je čak 30 kilograma nakon što je počela da koristi dijetu u kojoj je glavni sastojak karfiol, koji se sprema kao pirinač. Glumica je otkrila tajnu svog danas perfektnog izgleda.

Naime, Paulina je na dijetu krenula nakon što je prestala da doji ćerkicu Minu, a srž njene ishrane, koju je obradala listajući medicinski priručnik za mame, bio je u barenom povrću, jelima bez soli i ulja, ovsenim pahuljicama, voću, dok se karfiol spremao na nesvakidašnji način, što je mnogima isprva bilo vrlo čudno.

Karfiol se svaki put uz obrok spremao kao pirinač, što su neki čuli po prvi put, a po rečima stručnjaka, to i te kako radi, posebno u dijetama gde su glavni sastojci mahom povrće.

Tek nešto kasnije, glumica je uključila meso u ishranu, a mlečne proizvode nije vraćala. Mršavila je po dva kilograma mesečno i za dve godine se vratila na devojačku liniju.

Autor: D. T.

#Paulina Manov

#glumica

POVEZANE VESTI

Domaći

SMRŠALA ŠEST KILOGRAMA, A IZBACILA JE SAMO TRI NAMIRNICE: Ovako Jelena Gavrilović održava perfektnu liniju

Domaći

LINIJU DOVELA DO SAVRŠENSTVA! Nakon raskida, voditeljka Pinka se stesala, bacila se na dijetu i SMRŠALA 30 kilograma, a evo i kako!

Domaći

VODITELJKA DRASTIČNO SMRŠALA, A TVRDI DA JEDE ŠEST TORTI DNEVNO: Evo kako je Nataša Aksentijević skinula 20 kilograma: Mislim da izgledam bolje od Sin

Domaći

DOVELA LINIJU DO SAVRŠENSTVA! Naša glumica smršala 10 kilograma a i dalje jede slatkiše! EVO KOJIH NAMIRNICA SE ODREKLA!

Domaći

Radila je i kao striptizeta! Pevačica promenila život iz korena, smršala 50 kilograma i zapalila mreže

Lifestyle

SMRŠALA 14 KILOGRAMA! Ovako izgleda jelovnik Vesne De Vinče, svako može da ga priušti, a evo kako je prevarila glad