SVADBA ĆE BITI INTIMNA! Prva izjava Kije Kockar posle veridbe: Zaprosio me je na Božić, tačno je znao da...

Kija Kockar oglasila se za Pink.rs prvi put nakon vesti da se verila.

Kija se na Instagramu pohvalila skupocenim vereničkim prstenom, a mi smo je pozvali kako bismo joj čestitali i saznali više detalja.

- Desilo se na moj omiljeni praznik, na Božić. Kao što znate, svake godine pravim večeru za prijatelje i u trenutku kada smo međusobno razmenjivali poklone, kleknuo je i zaprosio me. Naravno, rekla sam DA! Nije mogao lepši trenutak da izabere. Božić, najdraži prijatelji na okupu, intimna atmosfera. Tačno je znao kakvu prosidbu i kakav prsten želim, zato ga i obožavam - ushićeno priča Kija, čiji je verenički prsten posebno interesantan.

- Svi znate da ja volim cveće i bukete i sada na svojoj ruci imam najlepši buket koji ipak traje malo duže - kaže Kija.

Zanimalo nas je i za kad je planirana svadba.

- Što se tiče svadbe, tek sam pristala, polako. Svakako, i to će biti vrlo intimno. Za sada, uživamo u ovom trenutku - rekla je Kija za Pink.rs.

