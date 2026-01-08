AKTUELNO

Domaći

POTPUNO SAM ZAVEJANA! Agonija Maje Volk na 50 kilometara od Beograda: Odsečena sam od sveta, hranim se semenkama

Izvor: pink.rs, Foto: Printscreen ||

Maja Volk poslednjih godina živi u mestu Babe, na oko pedesetak kilometara od centra Beograda, gde organizuje takozvane "vikende zdravlja", ima svoju baštu i plastenik, gde uzgaja voće i povrće.

Sada je svojim pratiocima na mrežama u videu koji je snimila objasnila sa kakvim se problemima suočava usled nezapamćenih padavina koje su paralisale mnoga mesta.

- Lepi dobri moji, ja sam potpuno zavejana i odsečena od sveta ovde u Babama. Kada imate semenke i orašaste plodove, nema gladi. Želim vam sve najlepše u novoj godini, a za mene će ova 2026. će biti veliki izazov jer ću morati da uradim ono što nisam u 2025. a tada sam bila i na Anatriku, i u Australiji. Kada sam izračunala, obigrala sam celu planetu, fali mi 1.000 kilometara da kažem da sam obišla ceo krug. Rešila sam da u ovoj godini idem tamo gde me mama nikada nije pustila. Idem da slušam Sajmona u Berlinu, pa ću da gledam Stinga u Amsterdamu, i čekam Pol Makartija da se oglasi i mog omiljenog Keta Stivensa, koji je 1976. poslednji put bio u Zagrebu, a mama me nije pustila. Dakle 2026. godine idem na sve mesta gde me majka nije pustila - rekla je ona u videu.

Autor: D. T.

#Maja Volk

