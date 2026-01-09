AKTUELNO

Domaći

UVELI STROGA PRAVILA POSLE TOMPSONA: U Areni Zagreb zabranjen ustaški pozdrav - ZA DOM SPREMNI

Izvor: pink.rs/blic.rs, Foto: Tanjug/HINA/MIROSLAV LELAS ||

Arena Zagreb uvela je nova pravila po kojima niko ko nastupa u njoj ne sme da koristi fašističke i ustaške simbole, slogane i pokliče. Najrigoroznije se zabranjuje pozdrav "Za dom spremni"

Ova pravila važe za sve one koji posluju u Areni, od izvođača, organizatora i ceo tim, a stroga pravila se posebno moraju poštovati nakon koncerta Marka Perkovića Tompsona.

Kazne za kršenje ovih pravila su izuzetno stroge. Ukoliko organizator ili izvođač prekrši zabranu, može ostati bez prava da koristi Arenu Zagreb i druge gradske prostore čak pet godina.

Foto: Tanjug/HINA/DAMIR SENČAR

Važno je naglasiti da se ta zabrana ne odnosi samo na jednu konkretnu osobu ili događaj, nego se prenosi i na buduće poslovne odnose s Gradom Zagrebom i njegovim ustanovama, čime se praktički onemogućuje organizacija javnih događaja u gradskim prostorima u razdoblju od pet godina, prenose hrvatski mediji.

Ovim potezom gradske vlasti jasno su poručile da u javnim prostorima neće biti tolerancije za govor mržnje i sporne simbole, a nova pravila već su izazvala brojne reakcije u regionu.

Autor: D. T.

#Arena Zagreb

POVEZANE VESTI

Politika

USTAŠKI KOLUMNISTA VELIČA POZDRAV 'ZA DOM SPREMNI': Divimo se blokaderima u Srbiji, ali oni ne mogu da pobede, narod glasa za Vučića (VIDEO)

Region

Ustaše uz pozdrav Za dom spremni slave Oluju (VIDEO)

Politika

Tompson ponovo šalje ustaške poruke: 'Za dom, spremni' odjekivalo osiječkom dvoranom (VIDEO)

Politika

NA TOMPSONOVOM KONCERTU POLA MILIONA HRVATA UZVIKIVALO 'ZA DOM SPREMNI' Sad je jasno zašto toliko mrze Srbe i zašto toliko ulažu u rušenje Srbije (VID

Region

JOŠ JEDAN SKANDALOZAN SNIMAK! Dečak sa crnom ustaškom kapom kliče 'Za dom spremni!' 'Moj dida bojnik i ja'!

Region

SKANDALOZNI POSTUPAK SUDA Hrvatska nastavlja da legalizuje i legitimizuje pozdrav 'Za Dom Spemni'