UVELI STROGA PRAVILA POSLE TOMPSONA: U Areni Zagreb zabranjen ustaški pozdrav - ZA DOM SPREMNI

Arena Zagreb uvela je nova pravila po kojima niko ko nastupa u njoj ne sme da koristi fašističke i ustaške simbole, slogane i pokliče. Najrigoroznije se zabranjuje pozdrav "Za dom spremni"

Ova pravila važe za sve one koji posluju u Areni, od izvođača, organizatora i ceo tim, a stroga pravila se posebno moraju poštovati nakon koncerta Marka Perkovića Tompsona.

Kazne za kršenje ovih pravila su izuzetno stroge. Ukoliko organizator ili izvođač prekrši zabranu, može ostati bez prava da koristi Arenu Zagreb i druge gradske prostore čak pet godina.

Važno je naglasiti da se ta zabrana ne odnosi samo na jednu konkretnu osobu ili događaj, nego se prenosi i na buduće poslovne odnose s Gradom Zagrebom i njegovim ustanovama, čime se praktički onemogućuje organizacija javnih događaja u gradskim prostorima u razdoblju od pet godina, prenose hrvatski mediji.

Ovim potezom gradske vlasti jasno su poručile da u javnim prostorima neće biti tolerancije za govor mržnje i sporne simbole, a nova pravila već su izazvala brojne reakcije u regionu.

Autor: D. T.