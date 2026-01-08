AKTUELNO

Jovana Jeremić na Božić dobila poklon kom se nije nadala: Umalo se nije srušila kada je usred emisije iz kese izvukla OVO, hitno reagovao njen dečko

Izvor: pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Voditeljka Pinka Jovana Jeremić je i na Boić, najradosniji hrišćanski praznik, vodila jutarnji program u koji je pozvala mnogo gostiju, a poklon jedan od njih nikada neće zaboraviti.

Jovana je, naime, dobila figuru tigra, što ju je posebno oduševilo. Odmah je znala da će ovo posebno obradovati njenog dečka, kik-boksera Miloša Stojanovića Tigra.

- Miloš će se oduševiti, znam sigurno, ma to je 100 posto. Hvala puno. Imaće posebno mesto u mom stanu. Inače, moj stan je opremljen lavovima i sad imam tu problematiku kako da iz lava opremim stan u tigra. Kažu da sam kraljica džungle, ali sad ne znam - rekla je Jovana u emisiji, a snimak je na svom Instagramu podelio i Tigar.

PRETEKLA SAM! Jovana Jeremić ispraća tešku 2025. godinu: Očeva smrt promenila me je do kraja života! (FOTO)

Autor: D. T.

#Jovana Jeremić

#tigar

