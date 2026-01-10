Oženio je 35 godina stariju ženu i ODREKAO SE POTOMSTVA, a sad progovorio o svemu: Svesno sam to uradio...

Veljko Kuzmančević u skladnom je braku sa 35 godina starijom modnom kreatorkom Vericom Rakočević.

Iako su njihov odnos od samog početka pratili brojni komentari na račun razlike u godinama, Veljko se na njih nikada nije osvrtao.

Ipak, jedna od tema koja uvek izaziva pažnju jeste njegova svesna odluka da se ne ostvari kao roditelj.

Veljko: "Svesno sam se odrekao potomstva"

- Svesno sam se odrekao potomstva. To je ta vrsta odgovornosti, a ja sam neodgovoran za još milion stvari, zamisli da još moram i o tome da mislim. Žene više nisu kao što su bile naše majke i bake. Niko više nikog ne trpi. Niko nikome neće izaći u susret. Niko nikome neće da oprosti. - rekao je Veljko.

Ovu njegovu odluku, kako ističe, majka je prihvatila bez osude, rušeći tradicionalne balkanske okvire:

- Nema moja majka odnos prema unucima. Mislim da je to ostalo samo kod nas da moram da nunam unuče. Mada ja imam unučiće, imam sedam unuka i svi me zovu deda”, objašnjava kompozitor, ističući da je Verina porodica ujedno i njegova, te da njenu unučad voli kao svoju.

Autor: M.K.