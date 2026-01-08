Naš poznati pevač umro u 45. godini, priča se da kofer iz njegovog stana niko nikada nije otvorio, a evo u koju našu pevačicu je bio ludo zaljubljen (FOTO)

Pevač Rođa Raičević preminuo sada 2001. godine, njegove pesme se i danas slušaju, a njegova smrt je i dan danas misterija. Rođa je nosio i epitet i velikog zavodnika, ali i večitog neženje koji je kako se priča, bio ludo zaljubljen u svoju koleginicu.

Među njegovim kolegama i dan danas se govori da je voleo Bubu Miranović, pevačicu koja je devedesetih godina žarila i palila estradnom scenom.

– Rođa je bio fantastičan muzičar, dobar muzikant i stvarao je potpuno drugačiju muziku. Bio je jako zaljubljen u Bubu Miranović i planirao je brak, ali ga je na kraju povukla slava– rekla je Cakana svojevremeno.

Da je Rođa Raičević bio veliki šarmer, potvrdio je i njegov blizak prijatelj i kolega, pevač Slavko Banjac.

- Prva asocijacija kada pomislim na Rođu je njegov osmeh i naša druženja. Bio je zaljubljenik u muziku, obrazovan i izuzetno talentovan čovek. Pravi dasa – čestit Crnogorac, lepo vaspitan, šarmantan, duhovit i zgodan -rekao je jednom prilikom u „Premijeri“.

Njegova smrt pod velom misterije

Podsetimo, Rođa je preminuo 7. oktobra 2001. godine, u 45. godini, u svom stanu u Beogradu, a iako to nikada nije službeno potvrđeno govorilo se da je preminuo od prekomerne doze kokaina.

Priča koja godinama kruži, a koja je vezana za pevačevu smrt, jeste da stanari zgrade u kojoj je Rođa preminuo veruju da na četvrtom spratu stoji njegov kofer po koji ni dan danas niko nije došao, a oni ga ne diraju i ne otvaraju.

- Taj kofer godinama stoji tu. Kažu da je Rođin. Niko još nije došao po njega, a mi ga ne diramo - ispričala je jednom prilikom za medije komšinica pokojnog pevača.

Autor: M.K.