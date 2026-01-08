UDARIĆE GLAVOM U OGRADU! Trudna Milica Todorović napustila Beograd, pa otišla u rodni Kruševac: Snimila oca sa terase na snegu (FOTO)

Iako je Milica Todorović davno napustila rodni grad, njeni roditelji ostali su verni svom Kruševcu, te se sa njom nisu selili u Beograd, gde je kupila stan.
Njihov svakodnevni život, ispunjen jednostavnim radostima, često postaje hit na društvenim mrežama, a poslednji snimak njenog oca Milana u snežnim avanturama izazvao je lavinu smeha njenih pratilaca.
Naime, na snimku koji je objavila Milicina majka Jasmina, njen suprug Milan uživa u snegu sa decom iz komšiluka.
U jednom trenutku on je legao na dečje sanke i spustio se niz zaleđenu ulicu, dok je Jasmina kroz smeh komentarisala:
„Evocira srećno detinjstvo, ja sam mislila da će da nabije glavu negde u ogradu“.Ovaj urnebesni trenutak brzo je postao viralan.
Inače, Milan, koji radi na benzinskoj pumpi u Kruševcu, poznat je po svojoj duhovitosti, što je jednom prilikom i komentarisao.
- Jao, još će ispasti da sam veća zvezda od Milice. Znam da sam popularan, to me moja žena i ćerka snimaju pa prave šegu sa mnom. Ljudima se to sviđa. Dolaze ovde, jer svi znaju gde radim - rekao je Milan ranije za medije.
Jedva čekaju da se Milica porodi
Inače, ekipa Blica posetila je nedavno komšiluk Milice Todorović, a njena majka Jasmina otkrila nam je da trudnoća pevačice protiče kako treba, kao i da jedva čekaju da beba dođe na svet.
Autor: M.K.