UDARIĆE GLAVOM U OGRADU! Trudna Milica Todorović napustila Beograd, pa otišla u rodni Kruševac: Snimila oca sa terase na snegu (FOTO)

Iako je Milica Todorović davno napustila rodni grad, njeni roditelji ostali su verni svom Kruševcu, te se sa njom nisu selili u Beograd, gde je kupila stan.

Njihov svakodnevni život, ispunjen jednostavnim radostima, često postaje hit na društvenim mrežama, a poslednji snimak njenog oca Milana u snežnim avanturama izazvao je lavinu smeha njenih pratilaca.

Naime, na snimku koji je objavila Milicina majka Jasmina, njen suprug Milan uživa u snegu sa decom iz komšiluka.

U jednom trenutku on je legao na dečje sanke i spustio se niz zaleđenu ulicu, dok je Jasmina kroz smeh komentarisala:

„Evocira srećno detinjstvo, ja sam mislila da će da nabije glavu negde u ogradu“.Ovaj urnebesni trenutak brzo je postao viralan.

Inače, Milan, koji radi na benzinskoj pumpi u Kruševcu, poznat je po svojoj duhovitosti, što je jednom prilikom i komentarisao.

- Jao, još će ispasti da sam veća zvezda od Milice. Znam da sam popularan, to me moja žena i ćerka snimaju pa prave šegu sa mnom. Ljudima se to sviđa. Dolaze ovde, jer svi znaju gde radim - rekao je Milan ranije za medije.

Jedva čekaju da se Milica porodi

Inače, ekipa Blica posetila je nedavno komšiluk Milice Todorović, a njena majka Jasmina otkrila nam je da trudnoća pevačice protiče kako treba, kao i da jedva čekaju da beba dođe na svet.

Autor: M.K.