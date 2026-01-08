PRAVDA ZA CELULIT! Naša pevačica paradira u minijaturnom bikiniju, pokazala zgodno telo i priznala da ipak nije savršena, pa poslala upozorenje iz Dubaija: Nije namenjeno osobama koje su u snegu... (FOTO)

Srbija je poslednjih dana okovana ledom i snegom, a brojne poznate ličnosti uživaju u toplijim krajevima. Među njima je pevačica Edita Aradinović (32) koja se trenutno baškari u Dubaiju odakle se oglasila vrelim fotografijama.

Naime, pre nego što je Edita objavila vruće slike, ona se našalila pa je poslala "upozorenje".

"Upozorenje! Ovaj sadržaj nije namenjen osobama koje su trenutno u snegu. U slučaju iritacije, nervoze ili psovanja obratiti se konktaktu na sledećem slajdu", napisala je Edita Aradinović.

Nakon kratkog upozorenja, Edita Aradinović je podelila vrele fotografije u kupaćem kostimu. Pevačica je pokazala svoje zmijsko telo i napisala:

- Pravda za celulit.

Edita donela radikalne odluke

Edita Aradinović sumirala je nedavno utiske od prethodne godine, a najveći joj je definitivno letnja sezona tokom koje je nastupala u Crnoj Gori. Kako tvrdi, ozbiljno razmišlja da više ne prihvata pozive da u crnogorskim klubovima peva.

Kako kaže, "zbog trauma od prošle sezone i praznih nastupa", razmišlja se gde će ovog leta nastupati,

- A što se tiče leta, veruj mi da onako po nekom osećaju. Videla si i sama kakvo je bilo ovo leto i ne bih volela da idem na posao nesrećna. Ne želim da stanem na binu i da treba da razveselim narod, a narodu niti je do pesme niti je došlo naroda koliko bi možda trebalo i moglo - otkrila je ona.

Autor: M. K.