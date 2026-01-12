JA SAM NEKA ZVEZDA, A MORAM U ŠUMU PO DRVA: Nada Topčagić otkrila kako izgleda njen život na Tari, pa progovorila o odnosu s Verom Matović

Nada Topčagić je iskreno govorila o svm životu, karijeri, brigam i najvećim strahom.

Nada Topčagić je jedno od onih imena domaće estrade koje ne bledi ni sa godinama ni sa trendovima. Autentična, glasna, svoja i uvek iskrena, decenijama traje na muzičkoj sceni, prkoseći pravilima i očekivanjima. Njena energija, nemirni duh i prepoznatljiv stav čine je neprolaznom zvezdom o kojoj se uvek priča bilo da peva, živi na Tari, seče drva u šumi ili bez zadrške govori o mladosti, strahovima i životu kakav jeste.

Nada je otvorila dušu i dotakla se svih tema - od estradnih anegdota i kolegijalnih odnosa, preko svakodnevice daleko od gradske vreve, do razmišljanja o prolaznosti i onome što zaista ostaje iza reflektora.Nada priznaje da joj teško pada kada ljudi misle da oni nikada nisu bili mladi.

Jedinstvena pevačica

Najgore mi je kada mladi misle da mi nismo bili mladi. Pogledajte mene kakva sam bila. Volela sam da se pojavljujem u javnosti dok sam bila lepa i mlada. Možeš ti da radiš botokse i operacije, ali kad te bole kukovi i noge - znaš gde si. Ja volim da budem primećena. Kad prođeš estradom, neka pričaju i negativno - važno je da se priča. Možeš ti meni da nudiš milione, ja sam ista. Ja samo radim.

Opisuje i život na Tari

Idem u šumu po drva i razmišljam da me neko ne vidi. Ja sam neka zvezda, a moram u šumu da obezbedim potpalu deci. Gore ima 300 mačaka i kerova. Ljudi me vole, dolaze da se slikaju sa mnom, nekad mi je naporno. Kad pomislim koliko se Đoković slika sa svim fanovima, kažem ma šta mi teško

Prisetila se i estradnih turneja i anegdota.

- Bile smo lepe, bez botoksa, bez ičega. Pevam, snimam, i kad vidim da je neko napastan, samo mu stegnem ruku da zna da ne pravi tuču. Tukli su se zbog mene, dobijala sam poklone. Žena daje povoda, ali mora da zna da gasi vatru. Sad sam matora žena, a opet mi prilazi neki čovek - pamti me iz mladosti. Morala sam da ga smirim.

Posebno mesto u njenom životu ima i Vera Matović. Koleginica se nedavno naljutila na Nadu, pa nam je objasnila razlog.

-Vera Matović izgleda najbolje. Sedimo skoro na televiziji jedna do druge - ona je opasna žena. Divim se njenoj snazi. Kaže: "Šta ja, takva sam rođena" Stvarno izgleda fenomenalno. Pitala sam je gde se operisala, a ona ništa. Prave babine mi je napravila kad sam rodila Mikicu - tada mi je dala hiljadu maraka na knjižicu, ali je inflacija sve pojela.

O svojim strahovima

Na kraju, Nada bez ulepšavanja govori o strahovima.

- Plašim se smrti. Ne znam kako ću da umrem. Razmišljam da li da kupim grobnicu u Banovcima, pitam ljude da li su je izbetonirali. Jao, kako se plašim tog umiranja. Kad si mlad, misliš - starost je daleko. Nemate pojma šta je to.Interesantno je i to što nam je Nada pokazala da joj je Zlatan Ibrahimović "poklonio auto za uspomenu".Evo ga. To je taj auto. Šalu na stranu. Jedva čekam da ga ugostim u mojoj čaršiji. Ima da mu pripremim da jede šta god poželi

