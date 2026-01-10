Katarina Grujić sa 20 godina ugradila silikone: Otac me je podržao, svima je bilo čudno... (FOTO)

Otkrila je sve o izazovima sa kojima se suočavala zbog kritika okoline.

Katarina Grujić (33) važi za jednu od najatraktivnijih pevačica na javnoj sceni. Malo ko zna da je sa 20 godina ugradila silikone i da ju je otac tada podržao.

- Svima je bilo čudno, ali moj otac je bio prvi uz mene kada sam mu rekla svoju želju: ‘Ja želim da stavim grudi i to je to’. Mene je otac podržao, mama sa kojom sam inače uvek bila bliža, ona je na to reagovala drugačije, ma ni da čuje. Tata je rekao: ‘Zašto? Želi? Zašto neko da ima kompleks do kraja života, to je moje dete, ja neću da se ona zatvara u sobu da razmišlja, da neće da izađe na ulicu, da je zezaju njeni vršnjaci. Neću da moje dete proživljava traume, neću da ima problema’ – ispričala je Katarina Grujić jednom prilikom.

-Sa dvadeset godina sam uradila grudi, o tome otvoreno pričam i ne vidim ništa loše. Znam koliko je teško i u pubertetu i posle i sa 20 godina nije lako, pa ni sa 25, 30, 40 godina nije lako kada te neko kritikuje, kada ti se meša u život. Uvek otvoreno pričam o tome, ako nekome nešto smeta, pa zašto da ne uradi, zašto da ne promeni to nešto na sebi. Zato postoji estetska hirurgija, zato smo u 21. veku – govorila je svojevremeno za medije.

Kaća: "Zvali su me klempava"

Kako je imala komplekse zbog nekih nedostataka u ranoj mladosti, Kaća priznaje da je odmah nakon punoletstva posetila hirurga.

- Zvali su me klempava, a drugi nadimak mi je bio daska. Bila sam ravna kao daska, ali više nisam – rekla je pevačica svojevremeno u Amidžiju, a nekada je izgledala znatno drugačije.

Autor: M.K.