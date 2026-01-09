Bruji čaršija: Pokoškali se Adaktar i Saša Kovačević?! U sve umešan zajednički prijatelj, oglasio se pevačev PR tim!

Incident se navodno dogodio pred Novu godinu u teretani u koju pevač odlazi da održava figuru, a zatim se priča proširila po beogradskim kuloarima, pišu mediji.

Iz nekog razloga beogradska čaršija već izvesno vreme bruji o navodnom sukobu između popularnog pevača Saše Kovačevića i kozmetičara Adama Adaktara.

Iako se njihova imena dosad nisu dovodila u direktnu vezu, poslednjih dana pojavile su se spekulacije da je između njih dvojice došlo do žestoke svađe u jednoj prestoničkoj teretani, i to, kako se navodi, pred sam kraj godine.

Trenira sam

Prema rečima izvora upoznatog sa ovom situacijom, navodni incident dogodio se neposredno pred Novu godinu, a razlog rasprave bio je zajednički prijatelj. Sukob je, kako se šuška, bio verbalan, ali dovoljno buran da privuče pažnju prisutnih. Ipak, s obzirom na to da se sve zasniva na pričama koje kruže gradom, odlučili smo da proverimo ove navode kod obe strane.

U žiži interesovanja

Najpre smo stupili u kontakt s Kovačevićevim PR timom, koji je kategorično demantovao sve navode o bilo kakvom sukobu.

- Pre svega, njih dvojica se uopšte ne poznaju, niti imaju bilo kakav kontakt. Samim tim, ne postoji mogućnost da treniraju zajedno. Saša je uvek sam u teretani ili trenira isključivo sa svojim bratom Radetom ili s devojkom Zoranom. U toj teretani je uvek sam - naveli su oni, a potom su pomenuli tuču, iako ih za to nismo ni pitali.

- Kako ne bi bilo prostora za dalje spekulacije i izmišljene priče, otkrivamo i da se Saša poslednji put potukao kad je imao šesnaest godina - poručili su iz pevačevog tima.

Sa druge strane, kontaktirali smo i sa stručnjakom za obrve i žensku lepotu. On je takođe bio iznenađen pričama koje kruže medijima i društvenim mrežama. Ističe da sa Sašom nikada nije imao nikakav lični kontakt.

- Ja tog gospodina nikad nisam uživo video niti sreo, niti ga lično poznajem. Svestan sam da će mediji napisati priču kako im odgovara, ali ono što mogu da kažem jeste da za njega znam isključivo na osnovu vesti s portala, i to je sve - tvrdi Adam.

Autor: pink.rs