OVAKO JE PORODICA DIVAC PROSLAVILA BOŽIĆ U LOS ANĐELESU: Tu su Petra i Luka, a na stolu pogače (FOTO)

Porodica Divac proslavila je Božić u Los Anđelesu, a sada su se oglasili na mrežama!
Naime, u krugu porodice su obeležili najveći hrišćanski praznik. Ana Divac je aktivna na društvenim mrežama, a na Instagramu je podelila porodičnu sliku na kojoj vidimo nju, sina Luku, ćerku Petru i Vladu Divca.
Svo četvoro su pozirali u dnevnoj sobi, a osmeh nisu skidali sa lica. Nakon porodične slike, Ana je podelila i sto na kom se nalazila česnica, kao i kolač.
- Mir Božiji, Hristos se rodi. Srećan Božić - stoji u opisu slika.
Autor: Nikola Žugić