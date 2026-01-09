USKA HALJINA BEZ BRUSHALTERA I GOLA LEĐA! Bivša verenica Darka Lazića blista u izlasku: Zavodljiv pogled u stranu, skockala se samo tako (FOTO)

Vrelo, vrelije, Marina Gagić!

Bivša verenica pevača Darka Lazića, Marina Gagić, objavila je sliku iz provoda na kojoj se vidi da je u crnoj haljini, a svi su gledali u gola leđa, dok ispod nije nosila brushalter.

Izazovna slika pokupila je brojne simpatije na društvenim mrežama, a Marina je imala jaku šminku na licu, kao i diskretan nakit.

Inače, Marina redovno objavljuje slike iz provoda, pa je tako jasno pokazala da uspeva da i pored brojnih obaveza stiže i da se provodi i uživa.

Sin Darka i Marine osvojio prvo mesto

Sin Marine i Darka Latića, mali Alekse, dobio je diplomu i medalju za osvojeno prvo mesto na memorijalnoj biciklijadi nedavno, čime su se ponosni roditelji pohvalili na društvenim mrežama.

Mališan je pozirao sa medaljom oko vrata dok je u rukama držao diplomu, a ponosna mama je sve objavila na mrežama i nema sumnje da je bila presrećna zbog uspeha sina.

Autor: Nikola Žugić