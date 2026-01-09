AKTUELNO

Domaći

USKA HALJINA BEZ BRUSHALTERA I GOLA LEĐA! Bivša verenica Darka Lazića blista u izlasku: Zavodljiv pogled u stranu, skockala se samo tako (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Blic.rs, Foto: Instagram.com ||

Vrelo, vrelije, Marina Gagić!

Bivša verenica pevača Darka Lazića, Marina Gagić, objavila je sliku iz provoda na kojoj se vidi da je u crnoj haljini, a svi su gledali u gola leđa, dok ispod nije nosila brushalter.

Izazovna slika pokupila je brojne simpatije na društvenim mrežama, a Marina je imala jaku šminku na licu, kao i diskretan nakit.

Foto: Instagram.com

Inače, Marina redovno objavljuje slike iz provoda, pa je tako jasno pokazala da uspeva da i pored brojnih obaveza stiže i da se provodi i uživa.

Sin Darka i Marine osvojio prvo mesto

Sin Marine i Darka Latića, mali Alekse, dobio je diplomu i medalju za osvojeno prvo mesto na memorijalnoj biciklijadi nedavno, čime su se ponosni roditelji pohvalili na društvenim mrežama.

Mališan je pozirao sa medaljom oko vrata dok je u rukama držao diplomu, a ponosna mama je sve objavila na mrežama i nema sumnje da je bila presrećna zbog uspeha sina.

Foto: Instagram.com

Autor: Nikola Žugić

#Bivša verenica pevača Darka Lazića

#Haljina

#Marina Gagić

#gola leđa

#vitka linija

POVEZANE VESTI

Domaći

Sve oči uprte u nju: Bivša verenica Darka Lazića mami uzdahe u luksuznom letovalištu (FOTO)

Domaći

ŽIVI SVOJ ŽIVOT I NE KOMPLIKUJ: Bivša verenica Darka Lazića se oglasila i podelila PORUKU, evo zašto (FOTO)

Domaći

RASPALILA MAŠTU: Bivša devojka Darka Lazića pozirala u heklanom topiću, pokazala savršenu liniju, a svi gledaju samo u jedno (FOTO)

Domaći

SLAVLJE U DOMU bivše vrenice Darka Lazića: Čestitke stižu sa sih strana, a oglasio se i on (FOTO)

Domaći

AU, KAKVA BOMBA! Ena Popov se skinula u bikini, pa prošetala plažom na Maldivima! Pašće vam vilica kad je vidite - a tek u čijem je drušvu! (FOTO)

Domaći

CENI PRAVE VREDNOSTI: Evo gde sin Darka Lazića i Marine Gagić provodi vreme!