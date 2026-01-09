RUSKA SALATA, ŽITO I VINO! Slavica Rokvić pokazala kakva je domaćica: Sprema slavu, na trpezi nema čega nema

Majka pevača Nikole Rokvića, Slavica Rokvić pokazala je kako se pripremala slavska trpeza, te je na Instagramu okačila nekoliko snimaka u kojima se vidi njeno umeće u kuhinji.

Slavica je naime, spremila razne salate, mahom zdrave, te je sa pratiocima, odnosno damama koje su je pitale za recepte, iste i podelila sa velikom radošću.

- Kako bez ruske salate i mimoze? Kako drugačije, nego domaćinski? Kolač, žito i crno vino četiri su znamenja slave - stajalo je u objavi Slavice Rokvić.

Bere organsko divlje voće i pravi čajeve

Nju su žene hvalile da je odlična domaćica, a pored toga što je dosta toga domaćeg spremila za slavu, Slavica uživa u spremanju organskih jela i sokova, dok ima i svoju baštu.

Slavica tvrdi da već neko vreme bere divlje voće od kog pravi sokove i zdrave napitke, a rad u bašti je nešto što je relaksira u ovim stresnim vremenima.

- Dodir prirode i čoveka, osećaj neraskidive povezanosti.

Naša bašta je kao pravo organsko domaćinstvo čarobnim štapićem otvorilo svoju kapiju i primilo u malo carstvo nove rasadne biljčice. Paradajz, krastavac, cveklu, kelj, brokol, mirođiju, rukolu, peršun, celer, blitvu, ren, đumbir, maričnjak, žalfiju, kamilicu, nanu, smilje, bosiljak, steviju, ehinaceu, kantarion, pelin... Malo li je - napisala je Slavica, koja je u bašti napravila i kućice za pse.

Autor: Nikola Žugić