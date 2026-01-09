Kad je Siniša Mihajlović odveo devojku kod Kleopatre, slutnja je bila jača od straha: Sve što je rekla Mihi, ostvarilo se

Proročica Kleopatra i legendarni fudbaler Siniša Mihajlović decenijama su negovali prijateljstvo, a ova nesvakidašnja dama bila je uz Mihu do poslednjeg dana. I kada nisu mogli da se vide, njihovi telefonski razgovori su uvek bili zanimljivi. Upravo u svojoj biografiji, Mihajlović joj je posvetio celo poglavlje i nikada nijo krio da se sve obistinilo što mu je rekla.

Predivela mu je ključne momente u karijeri, gde će živeti, ko će mu biti supruga, koliko će imati dece, ali i da će se razboleti. A Sinišu je sa Kleopatrom spojio nekadašnji saigrač Vladan Lukić.

Naime, Lukić je išao kod proročice i dao joj fotografiju šampionske generacije Zvezde. Od svih na slici, ona je prstom pokazala na Sinišu i rekla:

"U roku od nedelju dana doživeće nesreću, nakon čega će imati ozbiljnih problema kod kuće".

Nakon par dana, Siniša je zaista doživeo saobraćajnu nesreću, i rekao Lukiću: "Ja moram kod Kleopatre". Tog dana se među njima rodila veliko prijateljstvo.

"Ne znam kako bih u jednoj rečenici mogla da opišem Sinišu. Bio je fenomenalan. Odličan čovek, odličan igrač, radan. Voleo je puno svoju majku, majkica ju je zvao. Majkica mu je i dalje živa. Voleo je brata, oca... On je toliko voleo svog oca da je znao svaku pesmu koju mu je pevao. Voleo je pesmu 'Ne klepeći nanulama' i to mi je često pominjao. Pričao mi je kako bi se vozili i pevali i kako mu je otac ulio toliko ljubavi. Slomilo ga je kad je morao da napusti svoje Borovo selo - rekla je Kleopatra u intervjuu za "Mondo" i dodala:

"Kada je napustio Borovo selo, onda je shvatio da sam mu to sve prorekla. Sećam se da sam mu tokom prvog susreta rekla da će zaraditi oko milijardu maraka, a on meni kaže: "Pa, ja sam podstanar u Zvezdi, imam 50 maraka u džepu?". Šta pričate, ko vas je nagovorio, je l vas zvao neko iz Zvezde?', rekao je Siniša. Kada je došao kod mene poneo je kasefoton. Pitao je da li može da snima? Naravno, rekla sam može, i sačuvao je tu kasetu.

Siniša ju je neretko pitao da li je neka devojka "njegova sudbina", a jednu je posebno želeo da upozna sa Kleopatrom, kako bi čuo mišljenje proročice o njoj. Međutim, Sinišina izabranica je uporno izbegavala taj susret, posle je postalo jasno i zašto...

"Jedna devojka s kojom je bio u vezi čak je izbegavala susret sa mnom, a onda je otkriveno i zašto. Sećam se jedne lepe koja mu je rekla: “Imaš ti svoju proročicu, pa ponesi ovo za nju', a ona nije smela da se vidi sa mnom. Siniša mi je rekao: “Ima jedna ovde, stalno ostavlja poklone za tebe, pokvare se, moram torte da bacim, cveće uvene moram i njega da bacim. Ajde jednom da se nađemo u restoranu. Mi se našli u restoranu i toj devojci je pozlilo ispred mene", priča nam Kleopatra i na pitanje zašto - odgovara: "Zato što ga je volela, a bila je u paralelnoj vezi i to sa trojicom! Siniša četvrti! Normalno da me se plašila”.

Kleopatra je otkrila za "Mondo" i da je Siniša želeo da igra u Real Madridu i da je rekao da ga "žabari ne interesuju", ali mu je ona jednostavno ponovila: "Igraćeš u Italiji".

"I da će mu žena biti Italijanka i da će imati više od petoro dece, baš kao što je u knjizi rekao. I 2000. sam mu rekla da će se razboleti, da će se izlečiti i ponovo razboleti. Nisam mu rekla da će umreti, već da će se ponoviti bolest, ali to mu nisam mogla reći. Bio je riba u horoskopu, odličan je bio u svemu, povezao me s raznim ljudima - od Berluskonija do Kavalija, od raznih političara, biznismena, milijardera, sportista, glumaca, pevača, jednostavno su svi želeli da čuju sudbinu. Ali niko nije bio hrabar kao on da je iznese - zaključila je za "Mondo" Kleopatra.

Autor: N.B.