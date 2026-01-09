Nakon razvoda smršala 30 kilograma: Evo kako izgleda naša pevačica za koju se pričalo da ju je muž ostavio zbog kilaže (FOTO)

Pevačica Vanja Mijatović je jedno vreme kuburila sa kilažom, a iako nije krila koliko joj je teško da se pridržava režima ishrane, bila je istrajna i uspela da dovede liniju do savršenstva. Ona je sada pokazala svoje "novo" telo pozirajući u kupaćem kostimu.

Vanja Mijatović sada se baškari u toplijim krajevima, a mnogim pratiocima "pravi zazubice" kadrovima sa plaže. Ono što se većini dopalo jeste njena fotografija u žutom kupaćem kostimu.

Pevačica je pozirala u hotelskoj sobi i pokazala kako izgleda danas, kada ima čak 30 kilograma manje.

- Vreme za plažu - napisala je ona u opisu.

Vanja je objasnila da je bila na strogom režimu ishrane koji joj nimalo ne prija.

- Sve mi fali i gladna sam. Najslađe što sam stavila u usta je sirup za kašalj. Koji je bio toliko sladak i ja sam malo, malo pa pila to. Već me je i prošao kašalj, ja i dalje pila - ispričala je kroz smeh pevačica koja se nedavno razvela od supruga.

- Smršala sam oko 10 kilograma, ali to nije zbog razvoda, već zbog mene. Nisam jela, pre svega zbog zdravlja. Sve je otišlo predaleko, previše sam se opustila. Na mene stres drugačije reaguje, kontra, kada sam pod stresom, ja jedem. Sada se super osećam, sve što kilogrami padaju, meni je sve lakše - ispričala je Vanja ranije.



Autor: N.B.