Potpuno sam zavejana: Maja Volk proživljava agoniju, njena kuća sva u snegu, a evo čime se hrani (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com ||

Maja Volk pronašla je svoju oazu mira na 50 kilometara od centra Beograda, u mestu Babe.

Njena kuća je ušuškana daleko od gradske gužve, a ona se sada oglasila i otkrila da je ostala zarobljena u svojoj kući i odsečena od sveta.

- Lepi dobri moji, ja sam potpuno zavejana i odsečena od sveta ovde u Babama. Kada imate semenke i orašaste plodove, nema gladi. Želim vam sve najlepše u novoj godini, a za mene će ova 2026. će biti veliki izazov jer ću morati da uradim ono što nisam u 2025. a tada sam bila i na Anatriku, i u Australiji. Kada sam izračunala, obigrala sam celu planetu, fali mi 1.000 kilometara da kažem da sam obišla ceo krug. Rešila sam da u ovoj godini idem tamo gde me mama nikada nije pustila. Idem da slušam Sajmona u Berlinu, pa ću da gledam Stinga u Amsterdamu, i čekam Pol Makartija da se oglasi i mog omiljenog Keta Stivensa, koji je 1976. poslednji put bio u Zagrebu, a mama me nije pustila. Dakle 2026. godine idem na sve mesta gde me majka nije pustila - rekla je Maja Volk u videu.

