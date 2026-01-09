Na sahranama je bila veselija nego pored njega: Prvi zajednički intervju Mine i Kaspera izazvao buru, komentari na mrežama gore

Nakon što su se Mina Kostić i Kasper upoznali i zvanično počeli vezu, koja je ranije bila virtuelna, njih dvoje su odlučili da pred kamerama ogole dušu i ispričaju sve o njihovoj ljubavi.

I upravo taj video se danima deli na mrežama, gde korisnici društvenih mreža komentarišu da Mina nije toliko srećna u ovoj vezi.

Mina Kostić i Mane Ćuruvija Kasper gradili su vezu putem telefona i društvenih mreža, a pevačica je isticala kako je do ušiju zaljubljena u čoveka kojeg nije ni videla. Kako bi joj pokazao da je ozbiljan u svojim planovima, on je došao u Beograd i bio voljan da sa Minom ispriča sve javno.

Ipak, ono što je gledaocima zapalo za oko tokom ovog intervjua jeste faca pevačice, koja po njihovom sudu i nije bila baš vesela. Zato se ovaj video munjevitom brzinom proširio mrežama i svi su mahom komentarisali samo nju.

"Ali komentar da je Mina Kostić bila veselija na nekim sahranama nego na ovom snimku, nmgg", "Čovek konačno postao poznat", "Intuicija mi govori da ovaj nije za Minu", "Beži Mina, ovaj nije za tebe", "Čovek je takav davež", "Ovaj je baš sumnjiv", "Mnogo je nervozna i nesigurna" i mnogi drugi...

- On je došao kod mene, na moja vrata. Odmah sam skočila, zagrila ga, poljubila ga i osećaj koji sam imala je da se znamo ceo život. Najnormalnije se ponašamo, kao da smo ceo život zajedno. Super funkcionišemo, kad ručamo, kad idemo negde, kučići ga baš vole, Anastasija isto tako, stalno ga grli i ljubi, baš se lepo slažemo. Ćerka je bila kod tate, ali jedva je čekala da dođe kući. Dobio je dete.

Na pitanje da li je Kasper ispunio sva njena očekivanja, Mina kaže:

- Baš je onako kako sam zamišljala i više od toga. Ispunio je sva očekivanja, kao da se znamo ceo život, imamo puno planova, najbitnije je da imamo dobru komunikaciju i jako puno pričamo, o svemu - rekla je pevačica između ostalog.

Autor: N.B.