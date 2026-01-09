Uvalio joj se na gajbu, a ona jadna… Marko Đedović brutalno o Mini i Kasperu, žestoko opleo po pevačici

Pevačica Mina Kostić započela je vezu sa Manetom Ćuruvijom, poznatijim kao Kasper, koji je zbog nje doputovao iz Amerike u Beograd. Kasper je iz Njujorka stigao pre nekoliko nedelja kako bi se prvi put uživo sreo sa Minom, nakon višemesečne veze na daljinu.

Mina je dobila pitanje da li bi bila spremna da zbog ljubavi napusti Srbiju. Pevačica je iskreno priznala da jeste, ali njen partner Mane je odmah istakao da to ne bi dozvolio.

- Ne bih ja to dozvolio, jer ona ima ćerku koja ovde ide u školu. Moji planovi za budućnost vezani su za Srbiju. Ja iz Njujorka nikada ne mogu otići, taj grad je u meni, ali najviše volim svoju zemlju i to svi znaju koji me poznaju - rekao je Mane u razgovoru za Blic.

Ipak, polemika nije stala na tome. Ispod isečka intervjua na Instagramu oglasio se Marko Đedović, ostavljajući komentar pun sarkazma.

- Pakao, imamo još jednog ničim izazvanog, a prisutnog. Nije ni ova Mina sva svoja. Ja bih ovog ostavio ispred vrata kao da mi je doneo porudžbinu sa Glova - napisao je Đedović.

Podsetimo, sadašnji dečko pevačice Mine Kostić, Mane Ćuruvija Kasper, dve godine je bio u vezi sa bivšom zadrugarkom Draganom Spasojević, koju je i verio u Crnoj Gori.

Mnogi detalji njihove veze su isplivali, a kako je za naš portal rekao dobro upućen izvor, Kasper je sa Draganom radio sve isto što radi sada sa Minom Kostić.

- ⁠Sada gledam ove izjave Mininog dečka, tačnije Kaspera - ovo je šou. Sve je isto radio i sa Draganom. Tako je i nju našao preko društvenih mreža, govorio je da je ona njegova ljubav, da je voli dugo godina. Dragana Spasojević ga je čekala 6 meseci da dođe. Kada se drugi put pojavio u Srbiji, verio ju je - otkriva izvor.

- Vodio je i pod Ostrog, jer joj je pričao da ih je Vasilije Ostroški spojio! Stalno joj je zamerao što ga je krila od javnosti i što ga ne kači po društvenim mrežama. Kada ga je Dragana uhvatila u gomili laži i kada ga je otkačila, mesecima ju je proganjao preko raznih ljudi, i sve to dok Minu nije video u emisiji, kao i Draganu. Onda je našao Minu na društvenim mrežama i počeo da joj piše. Kada su malo dublje on i Mina ušli u komunikaciju, tada je Mane prestao da proganja Draganu.

Spasojević ne želi da komentariše njihovu vezu, ali je paru poželela sve najbolje.

- Ne bih da komentarišem ništa u vezi toga. To je sve ostalo iza mene, a Mini Kostić i Manetu želim svu sreću ovoga sveta - rekla je ona.

Inače, nakon učešća u rijaliti šuo "Zadruga 4", Dragana Spasojević se povukla iz medija. Ona je pokrenula biznis i otvorila salon venčanica u Sremskoj Mitrovici. Pored toga, ona je veoma aktivna na društvenim mrežama, te skoro svaki dan drži lajvove na svom TikTok profilu.

Autor: N.B.