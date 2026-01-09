SLAVE 10 GODINA BRAKA, a ljubav im je krenula greškom: Ovo je priča Sneže i Milana Borjana

Snežana i Milan Borjan danas slave 10. godišnjicu braka. Njih dvoje važe za jedan od najskladnijih parova, zajedno imaju i sina.

Snežana je tim povodom na svom Instagram profilu podelila sliku sa svog venčanja, uz sledeći opis.

– 10 godina braka. Nije lako al’ je jako! Srećna 10. godišnjica braka, napisala je Snežana a čestitke su se samo nizale.

Snežana i Milan Borjan danas slove za jedan od najskladnijih i najimućnijih parova na domaćoj javnoj sceni. Ipak, put do luksuza u kojem uživaju sa sinom Filipom bio je popločan velikim odricanjima, poverenjem i jednom potpuno slučajno poslatom porukom.

Ljubavna priča počela je dok je Milan bio golman Radničkog iz Niša. Snežana je želela da organizuje rođendansko iznenađenje svom bratu, koji je tada igrao u istom klubu sa Milanom. Kako nije imala njegov broj, potražila ga je na Instagramu, ali je tehnologija imala druge planove.

– Zapravo, umesto tekstualne poruke, slučajno je otišla moja “napućena” slika, pripremljena za profil – ispričala je Sneža svojevremeno za Hello! i priznala da je odmah osetila da je Milan onaj pravi.

Autor: N.B.