Sahranjen frizer Matija Radulović: Dvadesetak ljudi ispratilo ga na večni počinak

Estradni frizer Matija Radulović koji je umro u 43. godini sahranjen je danas na gradskom groblju u Ćupriji. Njega su najbliži prijatelji i rodbina ispratili na večni počinak.

Matija Radulović preminuo je na Badnji dan, a danas ga je u 14 sati ispratilo dvadesetak ljudi. Njegovi najbliži došli su da izjave saučešće, nakon čega je krenula posmrtna povorka.

Okupljeni nisu mogli da sakriju tugu zbog preranog odlaska mladog frizera, za kojim tuguju i mnogi sa estrade. Iako uzrok smrti nije poznat, frizer je ranije govorio o tome kako je imao problem sa zubima.

On je pričao kako su tegobe počele nakon ugradnje metalokeramičkih krunica, a s vremenom se njegovo stanje sve više pogoršavalo.

Kasnije se ispostavilo da je alergičan na metal od koga su krunice izrađene, a proces lečenja trajao je znatno duže nego što je očekivao. Nakon postavljanja keramičkih krunica, gotovo je izgubio sve prirodne zube, što je dodatno uticalo na njegovo zdravstveno stanje, pričao je Matija tada.

- Masakrirala si mi zube i od istih nije ostalo ništa. Znala si celu situaciju, a vlasnik te je pitao da si li sigurna da možeš ovo da uradiš. Uradila si i uništila si me, em zube, em zdravstveno. Naravno da ću da te tužim i moja izjava ne može da se karakteriše kao lažna zato što ćemo ići na veštačenje šta se sve desilo, a desilo se svašta. Na kraju otkačinješ pacijenta SMS porukom, sram te bilo. Objaviću slike, iako me sramota, da vide ljudi da ja više zube nemam, ispod ovoga nije ostalo ništa. I ono malo što je bilo si upropastila, i samo zbog bezobrazluka ćemo visiti na sudu.

- Prvo je pukla donja vilica, pa je pukla jedinica, pa su ispala dva zuba iz bloka sa sve mojim korenima, da bi ona na sve to rekla da mi je to zbog pritiska iz aviona - dete od 5 godina bi ti se smejalo, sram te bilo. Umesto tada da si pozvala i rešila, ti si meni vratila polomljene zube, zakrpila i oterala kući. Zagrižaj nije bio dobar i sve je otišlo u k... Hvala mojim prethodnim doktorkama koje su me primile posle svega, da mi pomognu, uradili smo jedan dobar deo. Imam privremene zube, nadam se da ćemo doći do keramike, ali prvo moram da se smirim jer sam od 74 kila došao do 64, jer sam doživeo nervni slom kada sam video ove zube koje sam okačio. Prošao sam sve moguće preglede, svašta nešto nije u redu - rekao je obraćajući se izvesnoj doktorki.



