Snežna idila Slobe Radanovića: Uživa sa sinom u zimskim čarolijama (FOTO)

Sneg koji je napadao u Beogradu obradovao je gotovo sve stanovnike u ulici u naselju Višnjička banja gde Sloba Radanović živi sa porodicom. Pevač je izveo sina na sankanje, a njima su se pridružila i druga deca.

Sloba Radanović objavio je snimak na kojem se vidi kako vuče sina Damjana na sankama, a onda mi se i sam pridružio u ovoj snežnoj avanturi.

Nakon što su se oni izigrali, pevač je pokazao da je na ulicu izašlo mnogo dece iz komšiluka, a nije krio koliko je srećan što se na ovaj način zabavljaju.

- Najbolja ulica na svetu - napisao je on na Instagramu.

Sloba navodi da ga Nova godina podseća na pokojnog oca. Na sam dan dočeka 2020. godine imao je tragični gubitak, ostao je bez oca koji se borio sa teškom bolešću.

Pevač je pozitivnog duha i nije dozvolio da upadne u agoniju zbog porodičnog gubitka, već se okrenuo budućnosti i očeve slike često pokazuje svom sinu na telefonu.

- Mali je on da to razume, mada me sin dosta podseća na oca, posebno gestilkulacijom lica, ruku, opšte ponašanjem svojim. Bog mi je uzeo jedno, a dao mi je drugo. Sve ono lepo što je moj otac imao, Bog je prebacio na mog sina, to je najlepše što je moglo da mi se desi - objasnio je Sloba.



