ŽENE NE MOGU DA ODVOJE POGLED Odavno važi za najzgodnijeg pevača, a snimkom sa Maldiva potvrdio reputaciju: Skinuo se i zapalio mreže

Izvor: Blic, pink.rs, Foto: Instagram.com/@sashakovacevic ||

Popularni pop pevač Saša Kovačević godinama unazad ima izvajane mišiće na kojima mogu da mu pozavide i vrsni sportisti, pa je tako pokazao da i sada, sa 40 godina, šeta telo zategnuto kao struna.

Saša Kovačević božićne praznike provodi na Maldivima, odakle je pokazao zanimljiv trenutak. On se družio sa sivom čapljom, a onda je njihovu "avanturu" opisao kroz nekoliko storija.

Foto: Instagram.com

Pored zanimljive životinje malo ko nije primetio izvajano telo pevača, za kojim i danas žene uzdišu.

Foto: Instagram.com

Pevač nikada nije krio da je njegov izgled rezultat velikih odricanja od svakodnevnih malih zadovoljstva.

Foto: Instagram.com

- Vodim se nekim svojim režimom već više od 7 godina. Jako sam striktan i kada je hrana i kada je vežbanje u pitanju. Dešavalo se više od pola godine da kockicu čokolade ne pojedem, toliko sam disciplinovan. To može da ide u krajnost i u neku vrstu bolesti, kako moji vole da se našale, ali to je moj način života– ispričao je pevač svojevremeno.

Foto: Instagram.com

Takođe, on je slovio i za najpoželjnijeg neženju, a onda je u oktobru 2025, kleknuo pred Zoranu i zaprosio je.

Autor: N.B.

