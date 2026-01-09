Srpska influenserka dobila peto dete na drugi dan Božića! Sinu dala pravo srspko ime, a slikom oduševila sve (FOTO)

Mila Nađ, poznata srpska influenserka porodila se i na svet donela sina. Kako je rekla, 10 dana se mučila, ali je porođaj bio lak i brz.

Mila Nađ objavila je fotografiju sina kojem je dala ime Momčilo, a dečak je u porodilištu uslikan sa šajkačom na glavi.

- Drugog dana Božića stigao je moj Bosanac od 4 kilograma, moj rekorder. Rodila se moja peta sreća. Čim sam zatrudnela odmah sam znala da je dečak. Sanjala sam pitu celu trudnoću i tačno sam osetila da će biti veća beba, bio je izuzetno živahan u stomaku - započela je Mila obraćanje, pa dodala:

- Imala sam neodoljivu želju da ga slikam sa šajkačom,znate i sami koliko se radujem što se vraćam našoj kulturi i tradiciji. Porođaj je bio brz, ali se 10 dana zahuktavao lagano i bolno. Dosta sam se teško kretala. Ali kad je krenulo momak je stigao kroz par sati - napisala je ona između ostalog na Instagramu.



Autor: N.B.