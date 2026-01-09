NISU MI DOZVOLILI DA SE POPNEM NA BINU: Nadica Ademov progovorila o novogodišnjem skandalu: Pevačica otkrila istinu o novcu, nije mogla da ćuti

Nadica Ademov otkriva detalje novogodišnjeg skandala: zašto joj nije dozvoljeno da peva i gde je nastao problem sa organizatorima.

Javnost i dalje bruji o skandalu koji se dogodio na novogodišnjoj noći, kada je Nadica Ademov izašla na binu i saopštila publici da neće pevati, jer je po rasporedu trebala nastupati od tri do pet sati ujutru

Ona je rekla da se termin pomerio da na binu izađe ranije, što se ipak nije desilo, a sada se oglasila za domaće medije, te je objasnila do detalja šta se zapravo desilo i gde je nastao problem.

- Znate kako, nekako sam postala alergična na ovu temu, ali eto, to je ispalo tako da moram da objasnim neke detalje iz te noći.Slegli su se utisci, ali se sve desilo njihovom krivicom, a ne mojom. Mislim da me niko ne bi oprao kod moje publike, da se nisam pojavila i da nisam objasnila što neću da nastupati. Dogovor je bio da sam ja par dana pre dočeka dobila listu ko će kako da nastupa. Onda sam zvala menadžera i rekla da od tri do pet neću pevati jer ne znam kome se peva od tri do pet. Ja sam žensko, ne pevam tada i takva iskustva zaista nemam.Čovek sa kojim sam se dogovarala je rekao da sigurno neću pevati tako kasno i da će da zove organizatore. Zvao me je i rekao da su promenili plan i da ću od pola jedan do pola dva pevati ja, a posle Đani.

- Posle Đanija izlazi na binu Darko Lazić, pa ponovo ja. Rekla sam da, ako garantuje da je to tako da ću doći, a ako ne, da ću odmah objaviti status na društvenim mrežama da otkazujem Novu godinu i da neću pevati - rekla je Nadica, pa nastavila:

- Oni su rekli da za time nema potrebe i držimo se tog dogovora. Ta noć se desila tako kako se desila, ja sam u pola jedan bila spremna da izađem na binu, a meni preprečava put neko od organizatora koji je govorio ko će kako da peva.Obratila sam se Damiru i rekla da mi čovek nije dao da izađem na binu. Pozvao ga je i pitao šta se dešava, pa mu je pokazao poruku da smo se svi dogovorili već ko kad izlazi. Rekli su mu da me najavi u pola jedan, pa Đanija. Znači svi su bili obavešteni da se plan ne menja i da pevamo kako smo se dogovorili.

Organizatori su to promenili tokom noći, pa sam dva puta sprečena da pevam. Tada sam saznala da se ide po starom dogovoru. Tada sam izašla i rekla publici da neću da pevam. Bila sam spremna da ispoštujem sve, ali eto šta se desilo.Nadica kaže da joj je dok je bila kod kuće javljeno da neće moći da peva.

- Imala sam kod kuće takvu situaciju da je pre tri dana došla ta informacija do mene. To je cela priča. Isto tako želim da kažem da je problem ispao sa moje strane jer nisam isplaćena. Ne radi se o tome. Ne radi se ovde o novcu, mene samo zanima zašto mi nisu dali da pevam.

Izašla na binu i rekla da neće da peva

Podsetimo, Nadica Ademov imala je zakazan novogodišnji nastup u hali Beogradskog sajma, zajedno sa još tri izvođača - Darkom Lazićem, Radišom Trajkovićem Đanijem i Aleksandrom Mladenović, ali publika koja je zbog Nadice došla na kraju nije ni dočekala da je čuje zbog haosa koji je izbio sa organizatorima oko satnice i vremena u koje je trebalo da peva.

Kako saznajemo, Nadica je napustila halu zbog nepoštovanja dogovora od strane organizatora koji su joj menjali satnicu, ali je prethodno postupila pošteno - izašla je na binu i ljudima saopštila da neće pevati, kao i razlog zbog kog se to desilo.Naime, ona se pre nego što se popela na binu vidno ljutito raspravljala s jednim muškarcem, jer su već nekoliko puta menjali satnice po kojima je trebalo da se peva.

Autor: M.K.