NAŠ PEVAČ SLUČAJNO OBJAVIO INTIMNU FOTORAFIJU! Skandal i nezapamćena neprijatnost: Objasnio sam kasnije ženi da nije bitno kome sam slao...

Rade Kosmajac doživeo je veliku neprijatnost kada je, kako on kaže, pritisnuo pogrešno dugme, te je njegov prijatni sadržaj telefona otišao u javnost.

Pevač Rade Kosmajac doživeo je veliku neprijatnost kada je greškom svoju intimnu fotografiju objavio na storiju popularne Vocap platforme. Kako je kasnije objasnio, do propusta je došlo jer je slučajno pritisnuo pogrešno dugme.

Iako je fotografiju ubrzo uklonio, pojedini korisnici su je već videli. Tim povodom, Rade Kosmajac je otvoreno govorio o toj temi koja je ubrzo dospela u javnost, otkrivši kako je došlo do ove nezgode.

- Ne pitajte me ništa, nema veze kome sam je slao. Otišla je provokativna fotografija u javnost. Greškom sam je stavio na WhatsApp, srećom, brzo sam shvatio šta se desilo. Slabo stojim sa tom aplikacijom i statusom, namestilo se tako da to ode - rekao je on.

Kako je dodao, zna ko je pogledao istu pa ukoliko bi ona otišla u javnost, znao bi kome da se obrati.

- Supruga nije videla taj stori, posle smo se razjasnili. Nije mi niko ništa odgovorio na to jer sam izbrisao odmah, ali znam ko je pogledao čim je to izašlo. Da li se brzo tipka, šta li se radi, malo malo pa se neka greška desi - rekao je on.

Autor: M.K.