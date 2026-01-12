AKTUELNO

IMAM NOVCA DA NE MORAM DA PEVAM: Naša pevačica (45) otkrila istinu o povlačenju sa estrade

Pevačica Olja Karleuša (45) je u jeku popularnosti napustila estradu, a svojevremeno je progovorila o razlozima zbog kojih je donela tu odluku.

Naime, ona se u potpunosti posvetila porodici i istakla da pevači retko kad namerno povuku sa scene, kao što je bio slučaj sa njom.

- Svakome se desi nešto, neko je stao jer je planirao, neko nije. Tu ne postoje pravila. Ja ne mogu da kažem da sam se namerno povukla, ali porodica mi je broj jedan i zauvek će biti – rekla je OIja i nastavila:

– Moj suprug radi svoj posao i on je u našoj kuću lokomotiva. Kada mudra žena shvati da ima lokomotivu, ne treba ona da bude lokomotiva. Ja imam dete, ali ga nisam rodila da bi ga vaspitala dadilja. Rodila sam dete da njegovo vaspitanje bude oličenje i ogledalo njegovog oca i majke.

Nije se pokajala nimalo

Pevačica je istakla da se ni u jednom trenutku nije pokajala što je napustila muzičku scenu.

- Ponosna sam na to. Ta karijera majke je najveća karijera koju sam dostigla. Uradila sam ogromne stvari za sebe, položila Pravosudni ispit, pokrenula biznis- istakla je Karleuša za Grand, a na pitanje da li to znači da ima novac i da zbog toga ne mora da peva, Olja je odgovorila:

-Bogu hvala, da. Ja od pevanja nisam živela, to je bio hobi od kog sam zarađivala fino.

Ipak, pevačica je istakla da joj uspeh i novac nisu došli preko noći i da je za 20 godina braka sa sadašnjim suprugom mnogo napredovala, budući da su zajedno krenuli od nule.

Autor: M.K.

