Naša pevačica se razvela, bivši muž se odmah iselio iz vile od POLA MILIONA evra, a ona sad objavila snimak i pokazala kako provodi vreme sa decom (FOTO)

Pevačica Marija Mikić (33) objavila je snimak na svom Instagram profilu na kom je vidimo u opuštenom izdanju i bez trunke šminke.

Kadrovi su nastali u njenoj vili čija se vrednost procenjuje na 500.000 evra, gde je prikazala opuštenu atmosferu u kućnoj garderobi i sa nesređenom frizurom.

Marija je snimila trenutak kada joj je sin skakao po glavi, a ćerkica se zabavljala pokušavajući da joj nanese maskaru.

Komentari su se nizali, a svi kažu da joj ne treba šminka i da je prirodno lepa.

Vila od 500.000 evra

Inače, Marija Mikić je u ovoj vili ostala da živi sa decom nakon što se tokom 2025. godine rastala od partnera Jovana Pantića, koji se iz kuće iselio.

Iako je njihov razlaz izazvao buru u javnosti jer su delovali kao skladan par, Marija ističe da su deca i dalje prioritet. Ona je naglasila da Jovan učestvuje u svemu kao otac i da joj pruža neophodnu pomoć kako deci ništa ne bi falilo.

Uprkos životnim promenama, pevačica je zadržala optimističan stav, ističući da nikada neće izgubiti veru u ljubav jer je ona „pokretač svega“. Njena poruka je jasna – kada su prisutni mir i spokoj, sve ostalo dolazi samo od sebe, a svaki čovek je spreman da ponovo voli.

Autor: M.K.