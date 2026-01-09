SVEKRVA JOJ ZABRANILA CRKVENO VENČANJE, A MUŽ JOJ NIJE DOŠAO ZA BOŽIĆ: Jelena Golubović progovorila o paklu koji prolazi u braku, razvodu i izdajama koje joj je suprug priredio

Jelena Golubović, pozorišna rediteljka i glumica, kao i dvostruka pobednica rijalitija Farma, posle samo godinu dana braka odlučila je da se razvede.

Jelena je pristala na razgovar, ističući da želi da razjasni pojedine detalje, ali i da zaštiti svoj deo priče, jer, kako je rekla, mnoge stvari nije plasirala medijima, nego su drugi prenosili. Jelena je sada govorila o svom odnosu sa suprugom, njegovom porodicom, svekrvi, najvećim razočaranjima, kao i o tome zašto se njihov brak trenutno nalazi „na klackalici".

Kada danas razmišljaš o tom braku, koja je emocija prva isplivala na površinu?

- Prva emocija mi je: da li mene moj muž poštuje i da li će me ikada zaštititi. Tamo me zovu ‘Srbijanka’, vređaju, a ja se pitam da li će moj muž stati uz mene.

Kad si odlučila da želiš da odeš iz braka? Da li si imala osećaj krivice?

- Mi se još uvek dogovaramo da li ćemo da se razvedemo. Naš brak zvanično nije razveden. Ovo je brak na klackalici. Meni je sve to izdaja — i Božić, i badnjak, i godišnjica. I pitam se da li me uopšte smatra životnim partnerom.

Da li si se u nekom trenutku osećala više kao zatvorenik nego kao supruga?

- Da. Osjećala sam se kao zatvorenik jer njegova majka meni otvoreno kaže da zna sve — kada sam bila, šta sam radila, s kim. To je kontrola.

"Imala sam osećaj da me stalno kontroliše"

Da li si imala osećaj da vas je stalno svekrva kontrolisala i podcenjivala?

- Da. Govorila je: ‘Ja znam svaki put kad si bila i znam šta se pričalo.’ Najgore mi je bilo kada je rekla: ‘Ja mu neću dati da se venča u crkvi.’ Svekar je tada rekao da je ljubomorna jer se ona nije venčala u crkvi.

Koja je najteža rečenica koju vam je svekrva uputila?

Ja mu neću dati da se venča u crkvi.’ I kada sam je pitala da li bi volela unuče, rekla je: ‘Ja sam 40 godina radila sa decom, meni je dece preko glave.

Misliš li da je njegova bliskost sa majkom uticala na vaš odnos?

- Nikad nisam tražila da preseče odnos sa majkom, ali smeta mi što staje na njenu zaštitu, a na moju retko. Privatno zna da odgovori, ali pred njima ne zna nikome osim meni.

Da li je bilo trenutaka kada si poželela da nikada nisi ušla u taj brak?

Ne, ali sam poželela da sam ranije znala ko su njegovi. On u Beogradu ima potpuno drugi mentalitet, normalan je, kulturan. Ali tamo, pod uticajem porodice, postaje druga osoba.

Da li si se osećala kao treća osoba u sopstvenom braku?

Ne, nisu iste vrste ljubavi. Ali sam mu rekla: lakše bi mi bilo da ima deset ljubavnica nego takvu majku.

Da li danas misliš da te je brak slomio ili ojačao?

Kad smo sami, meni je brak lep. Smejemo se, uživamo, putujemo. Ali tamo, u toj sredini, to je pakao. Ovde nemamo problema, tamo imamo.

"Nije znao da me zaštiti"

Da li te je suprug ikad ponizio pred svojom majkom?

Nije me nikad ponizio, ali ne zna da me zaštiti. On je miran, sve mu je ‘na jedno uđe, na drugo izađe’. I to meni smeta.

Ako bi danas mogla da kažeš jednu rečenicu svekrvi, koja bi to bila?

Nemam šta da joj kažem. Rekla sam mu da moje dete nikad neće videti njegove roditelje pre punoletstva. A posle će samo da odluči.

Kada bi se obratila ženi koja prolazi kroz sličnu situaciju, šta bi joj rekla?

Pogledaj iz kakve je porodice. Ja sam gledala da moji nekoga prihvate, a nisam gledala ko su njegovi. Zato kažem: ‘Gledaj majku – biraj sina.

Kako sada gledaš na oproštaj?

Sve gledam kao proces. Postim od 12. godine, ali sad prvi put moram da pronađem način da oprostim. Hrišćanski je da se oprosti, ali ja se još borim sa tim. Za sada brak nije razveden. Još je na klackalici, pritisak porodice, emocije izdaja dovele su brak do ivice ponora.

Hoće li ova Jelenina priča imati srećan kraj ili će dovesti do kraha, ostaje nam da vidimo.

