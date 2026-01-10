HTELA JE DA SE UDA ZA MENE AKO JOJ KUPIM STAN NA DEDINJU I AUTO: Naš poznati pevač o vezi sa Minom Kostić, otkrio da li je ona sa Kasperom zbog novca!

Mina Kostić se ne odvaja od svog dečka Maneta Ćuruvije Kaspera nakon što je on iz Amerike stigao u Srbiju, a pevač Era Ojdanić je nedavno izneo šok tvrdnje o pevačici. On je ispričao da je Mina htela da se uda za njega, ali da mu je postavila uslov da joj kupi stan na Dedinju.

Naime, pevač Era Ojdanić je priznao da je nedavno snimao sa Minom Kostić jednu emisiju, gde mu je ona tada obelodanila da je našla novog momka. Ojdanić je otkrio da je Mina svojevremeno htela da se uda za njega, ali da mu je bila postavila uslove, koje on nije želeo da ispuni.

- Radili smo skoro emisiju kod Lee Kiš i ja počnem kao i uvek da se šalim sa njom i ona meni kaže: "Eki, što smo se šalili, šalili smo se, nema više šale, ja imam ozbiljnu vezu i novog dečka!" Ja joj kažem: "Dobro, onda si me spasila!" Ona je meni postavljala uslove dok je bila slobodna. Htela je da se uda za mene, ali sam morao da kupim stan na Dedinju od 120 kvadrata, rekla mi je da moram i da kupim auto od 150.000 evra, ali to je skupa devojka za Eru Ojdanića - rekao je pevač i prokomentarisao njenu vezu sa Kasperom.

- Nije ona sa njim baš zbog para, ali sigurno da je moćan i imućan čovek jer ona je skupa žena. Njeno održavanje je skupo - rekao je Era za Informer nedavno.

"Neki ljudi koji se kriju iza tastature pišu svašta"

Inače, Kasper i Mina su otkrili da ljubav cveta više nego ikada, iako su na društvenim mrežama počeli da kruže raznorazni komentari o njihovoj vezi.

- Mi smo bili voljni da izađemo u susret i da damo izjavu, ima i ružnih komentara, ali ne osvrćemo se na sve to. Žalim one koji pišu negativne komentare, želim im da budu u zdravlju i srećni bez obzira na sve. Ne mogu da pričaju nešto ako nisu u nečijim cipelama. Nisam nezadovoljna, nije me Kasper smorio, da sam nezadovoljna, to su velike gluposti - rekla je Mina, a Kasper se nadovezao:

- Reagovao sam prvo sa osmehom kada sam video kako ljudi reaguju na nas, a onda i sa tugom, jer neki ljudi koji se kriju iza tastature pišu svašta, a ubeđen sam da ima naručenih komentara. To je jedna grupacija koja nije očekivala da će jedan čovek da dođe i da pohvali svoju zemlju, da pohvali napredak svoje zemlje.

- Ja moram da kažem da sam presrećna, on nije oženjen, pre tri godine je bio sa tom osobom, pa i da je bio u braku kakve veze ima. Svi imaju neki život iza nas, to je normalno. Niti je on ostavio nekoga zbog mene, niti sam ja ostavila muža zbog njega. Naša poruka je ljubav i samo ljubav. Mi smo postavili zdrave temelje u našoj vezi. Ja sam video sve njene faze, ona je videla sve moje.

Nakon što se u medijima pojavila informacija da je Kasper bio veren bivšom rijaliti učesnicom Draganom Spasojević, sada je stavio tačku na glasine.

- Nisam verio nijednu rijaliti učesnicu. To su gluposti. Ja razumem to da neko hoće da napravi senzaciju, ali verujte mi, ako to žele, neka ih. Ja mirno spavam i mogu svakoga da pogledam u oči. Ponosan san na svoju zemlju, narod, kod nas se dešavaju velike stvari, gradi se Srbija i to je sve što mogu da kažem. Ja u Americi pričam samo najbolje o svojoj zemlji - rekao je Kasper za Blic.

Autor: A.Anđić