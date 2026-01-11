ŠUTIRALI SU ME PO PODU I ŠAMARALI! Maja Volk otkrila detalje iz detinjstva koji lede krv u žilama, pa progovorila o RAKU!

Maja Volk prisetila se bolnih detalja iz detinjstva.

Maja Volk napisala je knjigu u kojoj se nije libila da otkrije do sada nepoznate detalje iz svog privatnog života, a na svom Instagram profilu svojevremeno je objavila deo iz te knjige.

Bolno detinjstvo

U njemu je govorila o svojim roditeljima i brutalnim kaznama koje je trpela.

- Vrlo brzo sam shvatila da ljudi ne žele da slušaju mračne priče, a ja sam ih imala, te nekom morala da ispričam, da ne bih poludela. Još od detinjstva, od toga kako su me roditelji surovo kažnjavali višečasovnim batinama, šutirali po podu, udarali, šamarali, do ponižavajućih situacija u ljubavnim odnosima. Malo humora ubačenog u priču bio je jedini način da ljudi progutaju gorku pilulu - napisala je Maja Volk.

- Moji roditelji, otac Petar i majka Mirjana, bili su vrlo liberalni u tom ranom periodu, učili me da budem samostalna, da se borim za učinjene mi nepravde, nisu me mazili. Ali bili su zbunjeni time što su dobili jedno genijalno dete, koje je spremno da plati cenu za svaki svoj nestašluk. Ja sam oduvek terala po svome, i to ih je zbunjivalo. Tukli su me, grdili, kažnjavali, ali bez mnogo uspeha. Jedino što sam naučila jeste da sve mogu ako budem dobra u školi. Zato sam preskakala razrede i brzo sve učila jer sam volela da učim. Omogućili su mi sve vezano za školovanje, jezike, muzičku školu, vodili me na sva putovanja, u sve muzeje, na sve koncerte, sve izložbe, sve predstave.

Maja Volk (66) susrela se sa brojnim zdravstvenim, ali i ljubavnim problemima, a o porodičnom nasilju je javno govorila.

Smrt majke i rak

- Smrt moje mame najveća je moja tuga. Od tog bola sam se i razbolela, prvo dobila koksaki virus, a posle desetak godina i rak. Prosto sam imala osećaj da sam siroče, napušteno i ostavljeno. Tu prazninu, tu čežnju za majkom ništa nije moglo da zameni. Dobila sam ubrzo i rak, za koji sam saznala potpuno slučajno. Bez ijednog simptoma, preko noći pojavila se metastaza na vratu koja je bila vidljiva. Mislila sam da je žlezda i nisam obraćala pažnju. Onda je jedan od mojih perkusionista iz benda, koji je inače bio sjajan dijagnostičar, odmah shvatio šta je i uputio me na maksilofacijalnu kliniku.

