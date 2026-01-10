AKTUELNO

ALEKSA AVRAMOVIĆ DOBIO SINA, a ovo je MAJKA njegovog deteta: Zavoleo ju je kad je imao 21 godinu i ovako priča o njoj: Teodora se skroz razlikuje od drugih žena sportista (FOTO)

Srpski košarkaš Aleksa Avramović (31) sa suprugom Teodorom dobio je prvog sina kojem su dali ime Pavle, a vest o prinovi objavio je njegov bivši klub "Partizan".

Aleksa i Teodora započeli su romansu pre 10 godina, dok su se venčali 2022. u Čačku, gde su napravili veliku svadbenu ceremoniju gde su prisustvovale velike brojne ličnosti.

Avramović je jednom govorio o svojoj supruzi i otkrio čime ga je Teodora osvojila.

- Upoznali smo se u jednom kafiću iako smo se ranije znali iz viđenja. Odmah sam se zaljubio u nju. Osvojila me je normalnošću i dobrotom. O svojoj ženi imam samo najlepše moguće reči - priznao je Aleksa u razgovoru sa Vesnom Dedić.

Ljubav traje 10 godina

Teodora je Aleksi najveća podrška i vrati ga svuda, a on ju je zavoleo kada je imao 21 godinu, te je tada na Instagramu redovno objavljivao njihove zajedničke trenutke.

"Najlepših godinu dana sa ovim stvorenjem", napisao je košarkaš uz jednu njenu fotografiju.

Inače, devojka koja je rodila Aleksi dete razlikuje se od žena sportista, budući da je skroz prirodna i ne voli da se eksponira na društvenim mrežama, niti u javnosti.

