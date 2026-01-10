PRIMORAO SAM JE DA PREKINE TRUDNOĆU DA BI ZARAĐIVALA! Jezivo svedočenje bivšeg muža poznate manekenke: Ne možeš da prodaš dušu đavolu ako si đavo (FOTO)

Hrvatska manekenka Nina Modrić (49) iza sebe ima dva braka, a sada je njen prvi suprug Fabricio Korona, nekadašnji "kralj paparaca", u novoj Netflix dokumentarnoj seriji "Lo Sono Notizia" izneo je potresno izdanje o njihovom odnosu.

Naime, on prvi put javno priznaje da je primorao tadašnju partnerku, manekenku Ninu Morić da prekine trudnoću, i to iz, kako sam navodi, isključivo finansijskih razloga.

Korona bez zadrške objašnjava da trudnoća u tom trenutku „nije dolazila u obzir“.

- Ninini honorari od nastupa, u vreme kada je važila za najlepšu ženu na svetu, bili su previsoki da bi se to zaustavilo - govori hladno pred kamerama.

Prema njegovim rečima, trudnoća je predstavljala prepreku profitu - smetnju koju je trebalo ukloniti.

Nina o prekidu trudnoće

U seriji se pojavljuje i Nina Morić, vidno potresena, koja kroz suze govori o tom periodu.

-To je bio trenutak kada se nešto zauvek slomilo - kaže ona, svedočeći o odluci koja, kako ističe, nikada nije bila njena. Bila je primorana da bira u trenutku kada je njena karijera bila na samom vrhuncu.

- U našem planu dete je trebalo da dođe tek godinu i po kasnije. Primorao sam je da prekine trudnoću - dodaje on i nastavlja:

- Posle toga smo počeli da zarađujemo ogromne cifre.

Zatim, uz osmeh koji je dodatno razbesneo gledaoce, izgovara samo jednu reč: "Remek-delo".

Opisivanje prisilnog abortusa kao „remek-dela“ mnogi su doživeli kao vrhunac cinizma i potpunu dehumanizaciju.On je i samog sebe nazvao đavolom.

- Ne možeš prodati dušu đavolu ako si ti đavo - kaže Korona o svojim odnosima sa moćnicima iz sveta estrade.

Inače, uprkos svemu, Fabricio i Nina godinama kasnije dobili su sina Karlosa, ipak, rana tog, nametnutog prekidanja trudnoće zauvek je ostala, te je Nina navela da je to bio trenutak kada su poverenje i ljubav među njima nestali, već su neko vreme bili zajedno iz koristi.

Autor: M.K.