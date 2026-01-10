Bila sam spremna da se vratim u selo i da pevam po šatrama! Rada Manojlović nakon što je pokradena, uzela život u svoje ruke: Kad sve izgubiš onda si na svom!

U novom izdanju emisije "Magazin in" voditeljka Sanja Marinković je ugostila Snežanu Đuričić, Suzanu Perić, Radu Manojlović, Sanju Džajić i Maju Gojković.

U toku emisije, Sanja je pokrenula temu o tome šta je danas zaista postalo luksuz u životu.

- Za mene je postao luksuz biti pristojan i kulturan u gradu. Gde god se pomeriš možeš da vidiš neku nepristojnost i nekultutu koje nije bilo nekad. Danas nije in ako si normalan. Izvini, danas je luksuz i brazo za onog ko je normalan - rekla je Snežana.

- Danas je mir luksuz, ali i prijateljstva koja su opstala - rekla je Sanja Džajić.

- Ja sam prebogata, imam najmanje desetak pravih prijatelja - rekla je Snežana.

- Ja imam iluziju da su mi oni za koje sam mislila da su mi prijatelji, isti oni kao kad sam ih upoznala. Ljudi su se oko mene promenili, ali ja sam ostala detinjasta - rekla je Maja.

- Zavisi šta podrzumevate pravim prijateljima. Za mene je pravi prijatelj osoba na koju mogu da računam onda kad mi treba, kad mi je potreban razgoivor i druženje, a ne ona koja ima običaj da me svaki dan pozove - dodala je Snežana.

- Ja bih rekla da je luksuz strpljenje. To je ta neka kultura, strpljivost, da ne budemo nepristojini, to je postao luksuz - rekla je Rada.

- Meni je luksuz da možemo ostati svoje i da mogu da kažem "ne". Želim da kažem slobodno "ne" i da nešto ne mogu i neću - rekla je Suzana.

- Rado, je l' ti danas živiš kako ti se sviđa?

- Da, od kad sam preuzela kormilo mog života, od onda kad sam doživela finansijski slom! - rekla je Rada.

- Kad sve izgubiš onda si na svom - rekla je Snežana.

- Ja sam dotle došla i rekla sam da ću da radim samo kako ja hoću. Bila sam spremna da se vratim u selo i da pevam po šatrama, ali me niko neće krasti. Posle 16 godina velikih svetala, je velika hrabrost i luksuz reći "ne" - ispričala je Rada.

Autor: A.Anđić