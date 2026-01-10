AKTUELNO

PREKO JEDNE STVARI NIJE MOGLA DA PREĐE! Svi bruje o razvodu Tamare Milutinović i Darka Jevtića, a evo šta je jabuka razdora njihovog odnosa

Izvor: Pink.rs, Alo, Foto: Pink.rs ||

Nije joj lako!

Pevačica Tamara Milutinović navodno se razvodi od supruga Darka Jevtića, a kako se navodi do nesuglasicama među njima je navodno došlo zbog posla kojim se ona bavi.

- Tamara Milutinović je otkako zna za sebe zaljubljenik u porodične vrednosti. Odrastala je u složnoj porodici i brak smatra svetinjom. Ipak, problemi koji su tokom zabavljanja sa Darkom bili mali, postali su veliki, a to koliko su različiti je došlo po svoje. Kada se zaljubila u njega, verovala je da će vremenom uspeti da se usklade zbog ljubavi i partnerstva, ali do toga nije došlo. Ćerkica Emili ispunila je zajednički stav o roditeljstvu, ali je malo nakon toga došlo do problema kada su u pitanju podrška, poverenje i razumevanje - kazao je izvor blizak pevačici i otkrio da pevačica već duže vreme nije srećna sa Darkom Jevtićem.

"Nije želeo da Tamara ulaže u muzičku karijeru"

- Ono što je stvorilo najveći problem, jeste Tamarina želja da u Darku vidi oslonac i podršku. Iako je Darko od početka znao da se ona bavi javnim poslom, kao i šta taj posao iziskuje, svakim danom je postajalo sve jasnije da mu smeta Tamarina želja da ulaže u svoju muzičku karijeru. Kao i kod svih parova, imali su svađe i pomirenja, ali sklad i mir nikako ne uspevaju da vrate na duže staze. Pokušaji da sačuvaju odnos već duže vreme završavaju se neslavno, a Tamarino nezadovoljstvo time što Darko očekuje od nje postoje sve veće. Sa druge strane, teško joj je da stavi tačku na brak prvenstveno zbog ćerkice i želje da se izbori za svoju porodicu - naveo je izvor uz isticanje da je netrpeljivost među pevačicom i fudbalerom postala evidentna.

"Teško joj je jer je ne podržava u karijeri"

- Dešavalo se da Darko unizi Tamaru komentarima na račun njenih kolega, oblačenja, posla, čak i da to radi pred drugima. Iako mu je ona nebrojano puta stavila do znanja da je to povređuje, nastavilo se u lošem pravcu. Teško joj je zbog osećaja da je čovek kog voli nikada neće podržavati u karijeri onako kako to treba da radi životni partner, kao i zbog činjenice da nikada nije u potpunosti prihvatio sve što dolazi sa njom. Takva je da joj je sloboda izvora potrebna za sreću, a on joj to uskraćuje jasnim stavovima da bi bio najsrećniji kada bi se ona potpuno povukla sa estrade. Činjenica je da je naporno radila na svojim projektima i estradnom uspehu, kao i da njeno vreme tek dolazi. Upravo to je razlog zbog koga su već neko vreme na klackalici, ali nema sumnje da će uskoro biti jasno u kom smeru taj brak ide. Nama sa kojima je bliska odavno je jasno da Darko nije za nju i da bi prodisala punim plućima kada bi na prijateljski i razuman način stavila tačku na taj odnos - zaključio je izvor.

