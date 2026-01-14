AKTUELNO

Domaći

Bila je vojnička disciplina: Sanja Džajić nikad iskrenije progovorila o detinjstvu, priznala koju osobinu je nasledila od oca Dragana

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

U novom izdanju emisije "Magazin in" voditeljka Sanja Marinković je ugostila Snežanu Đuričić, Suzanu Perić, Radu Manojlović, Sanju Džajić i Maju Gojković.

U toku emisije, voditeljka je postavila pitanje Sanji Džajić koju osobinu je nasledila od svog oca Dragana Džajića.

- Ako bih jednu stvar morala da izdvojim koju sam nasledila od njega jeste disciplina. Sestra i ja smo kao mlađe imale i otopr prema tome, bila je vojnička disciplina. To nam je kasnije mnogo olakšalo život - rekla je Sanja, nakon čega se osvrnula na svoj posao:

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja sam ceo život bila povučena, da mi je neko rekao da ću sedeti u skupštini nikad ne bih verovala. Nikad ne bih verovala da ću to moći i da ću stajati na nogama, a da se ne srušim od straha - rekla je Sanja.

Foto: TV Pink Printscreen

- I kod nas u kući je bio red, rad i disciplina. Moj pokojni otac je uvek govorio: "Budi skromna, nemoj ljude da iritiraš, pošteno radi svoj posao i nikad ne kukaj što drugi ima, nego što ti nemaš". Sestra i ja kad god krenemo nešto da se vadimo, on kaže: "Mora da bude istina, pa nek pukne čelo", i onda se vodiš time. Volim ja luksuz, međutim, mislim da čovek uvek mora da ima razlog za dalji rad i cilj. Ako sebi sve odjendom ostvariš, onda kasnije može svašta da bude što nije dobro. Ja jedan auto vozim 15 godina - rekla je Snežana.

Autor: A.Anđić

#Dragan Džajić Džaja

#Magazin In

#Odrastanje

#Sanja Džajić

#Snežana Đurišić

#detinjstvo

POVEZANE VESTI

Domaći

Bila sam kao pokretna tempirana bomba! Sanja Džajić priznala kako je varala na ispitu: Bila sam obmotana kablovima...

Domaći

Bila sam spremna da se vratim u selo i da pevam po šatrama! Rada Manojlović nakon što je pokradena, uzela život u svoje ruke: Kad sve izgubiš onda si

Domaći

To se sve češće dešava!Goca Tržan i Suzana Perić otkrile kako se muškarci ponašaju nakon prevare sa mlađom: Nakon svega oni se..

Domaći

Mislim da žene koje imaju mlađe imaju nedostatke: Jami javno prozvala Gocu Tržan zbog braka Rašom, pa otkrila da sigurnost treba da se traži kraj star

Domaći

Otvorio dušu: Desingerica nikad iskrenije priznao koliko ga je brak sa Nevenom promenio: Bio sam...

Domaći

RADA MANOJLOVIĆ IMA DEČKA! Pevačica sve priznala, pa progovorila o pikanterijama IZ KREVETA!