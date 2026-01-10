U RASKOŠNOJ DNEVNOJ SOBI PLEŠE SA SINOM! Elena Karaman sva u belom, ovakvu je još niste videli: Razigrano u našem domaćinstvu (FOTO)

Dizajnerka nameštaja i ćerka modne kreatorke Verice Rakočević, Elena Karić iza sebe ima tri braka i iz tih brakova ima sinove koji su izrasli u prave frajere, a sada se snimila sa jednim od naslednika dok su plesali u dnevnoj sobi.

Naime, Elena je sa sinom igrala u dnevnoj sobi, a drugi sin ih je snimao, te bi sve završilo na kraju na društvenim mrežama.

- Razigrano u našem domaćinstvu - napisala je dizajnerka u opisu videa, a svi su ih hvalili da su i preko ekrana preneli drugima toplinu porodičnog doma.

Prisetila se teškog perioda

Inače, Elena je pričala jednom prilikom o periodu života koji joj je bio vrlo težak, kada je živela u malom stanu u centru Beograda.

- Najlepši, a definitivno najsiromašniji period našeg života živeli smo u Beogradu, u malom stanu u Kneza Miloša 16.

U tih 68 kvadrata moja je sreća bila tako velika i snažna da sam mislila da njome mogu da pariram samom Bogu. Moji nisu bili preterano oduševljeni odlukom da se udam.

Majka je mislila da ću ponoviti njenu grešku, udati se da bih pobegla od roditelja, a kako su Peđini roditelji reagovali na našu odluku da se tako mladi venčamo - ne znam. Ono što pouzdano znam je da je retko ko imao to zadovoljstvo da ima svekra kao što je bio Peđin otac, čovek koga vredi poznavati - istakla je bila Elena Karaman jednom prilikom.

Autor: M.K.