ČOVEČE, TI IMAŠ PROBLEM, ŠTA ĆE TI KRŠEVI?! Jovana Jeremić napala bivšeg muža, Voja objavio njihovu prepisku (FOTO)

Voditeljka Jovana Jeremić nije imala razumevanja za ideju svog bivšeg supruga Vojislava Miloševića da kupi stariji model automobila, pa mu je oštro odbrusila, a on je odlučio da njihov privatni razgovor podeli sa svima na društvenim mrežama.

Iako su stavili tačku na svoj brak, voditeljka jutarnjeg programa TV Pink Jovana Jeremić i njen bivši suprug Vojislav Milošević i dalje su u kontaktu. Njihov sukob mišljenja nastao je oko kupovine automobila, a Milošević je bez ustručavanja objavio poruke koje mu je uputila bivša supruga.

"Kupuješ krševe u koje ulažeš"

Vojislav Milošević je odlučio da pokrene svoj podkast koji će se baviti automobilima. Iako ga je voditeljka u tome podržala, njena podrška je izostala kada je čula kakav auto namerava da pazari.

Kako se vidi iz prepiske koju je objavio, Vojislav je bacio oko na stariji model BMW-a, popularnu "kockicu".

"Pitam ja moju bivšu ženu Jovanu Jeremić, vezano za BMW E30 kockicu koju želim da uzmem preko nekih njenih prijatelja. I ona na to mrtva 'ladna pita: 'Šta prčkaš i krčkaš'", napisao je Voja uz prepisku koju je javno podelio.

Jovana je u svom stilu, iskreno i surovo, odmah reagovala na njegovu ideju, stavljajući mu do znanja da smatra da pravi grešku ulaganjem u stare automobile.

"Ma ne bre, čoveče, ti imaš problem jer kupuješ krševe u koje ulažeš", poručila mu je Jovana u poruci, a zatim mu dala savet kako, po njenom mišljenju, treba da postupi:

"Kupiš bre auto koji je nov '21, '22 godište. Kupiš zver i završiš", napisala je voditeljka, ponovivši pitanje: "Šta prčkaš i krčkaš, šta će ti stari automobili?".

Autor: M.K.