GRUDI U KUPAĆEM U PRVOM PLANU! Za nju nema zime, objavila fotke sa plaže: Vrelo izdanje Edite Aradinović ostavlja bez daha (FOTO)

Pevačica Edita Aradinović rešila je da hladne dane zameni plažom i vrelim peskom, pa je brže-bolje spakovala kofere i otišla u Dubai.

Edita se na Instagramu oglasila sa putovanja i sa pratiocima podelila fotke sa plaže u kupaćem kostimu. Naime, folkerka je pozirala u braon bikiniju, sa šeširom na glavi i bez trunke šminke na licu, dok su njene grudi bile u prvom planu.

Inače, jednom prilikom, Aradinovićeva je pričala o svom izgledu i tada je otkrila šta je sve promenila na sebi estetskim korekcijama.

- Pa operisala nos. Toliko me je nervirao moj nos...Nisam ga volela, nisam volela ni sebe. Moje grimase su bile potpuno drugačije a i nezrelo stanje a i šta bila sam klinka....nisam sebe posmatrala kao energiju kao ženu kao ponašanje nije to ve kako izgledaš, već i šta ćeš da kažeš kako ćeš da sedneš sa nekim stvoriš konekciju. Tako da sam bila veoma glupa. Ne kažem da to i sad ne bih uradila ali verovatno ne bih.

"Odakle mi hrabrosti da sednem da me neko seče?"

Edita nikada nije krila da je radila određene korekcije na sebi, a svojevremeno je istakla da se pita odakle joj hrabrosti da ode pod nož zarad izgleda.

- U globalu ništa. Zahvalna sam Bogu što me je sačuvao, i što nikada nisam imala nikakve komplikacije pri ludim izborima, ali ono što bih možda sad promenila... razmišljam, ako bih možda želela veće grudi... kad pomislim na bol i na to da mi je strano telo u organizmu... sve je drugačije kako vreme odmiče. Ja se pitam odakle meni hrabrost i snaga, mu*a da legnem na sto i da mene neko seče. Pritom, ja sam imala baš onako lepe grudi, jabučaste prirodne, lepe ali male. Ne znam što sam išta radila", priznala je ona.

Autor: M.K.