Bila sam kao pokretna tempirana bomba! Sanja Džajić priznala kako je varala na ispitu: Bila sam obmotana kablovima...

U novom izdanju emisije "Magazin in" voditeljka Sanja Marinković je ugostila Snežanu Đuričić, Suzanu Perić, Radu Manojlović, Sanju Džajić i Maju Gojković.

Voditeljka Sanja Marinković je u okviru rubrike "Jesam, nisam nikad" postavila nekoliko pitanja svojim gošćama.

- Da li ste ikad varale na ispitu?

- Jesam, to je bilo na Pravnom fakultetu. Ja sam bila kao tempirana bomba pokretna. To su bili kablići oko mene... To sam jednom prežovela, bio je takav stres da više nisam nikad - rekla je Sanja.

Autor: A.Anđić