AKTUELNO

Domaći

Bila sam kao pokretna tempirana bomba! Sanja Džajić priznala kako je varala na ispitu: Bila sam obmotana kablovima...

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

U novom izdanju emisije "Magazin in" voditeljka Sanja Marinković je ugostila Snežanu Đuričić, Suzanu Perić, Radu Manojlović, Sanju Džajić i Maju Gojković.

Voditeljka Sanja Marinković je u okviru rubrike "Jesam, nisam nikad" postavila nekoliko pitanja svojim gošćama.

- Da li ste ikad varale na ispitu?

Foto: TV Pink Printscreen

- Jesam, to je bilo na Pravnom fakultetu. Ja sam bila kao tempirana bomba pokretna. To su bili kablići oko mene... To sam jednom prežovela, bio je takav stres da više nisam nikad - rekla je Sanja.

Autor: A.Anđić

#Sanja Džajić

#pravni fakultet

#varanje na ispitu

POVEZANE VESTI

Domaći

Bila sam spremna da se vratim u selo i da pevam po šatrama! Rada Manojlović nakon što je pokradena, uzela život u svoje ruke: Kad sve izgubiš onda si

Domaći

To se sve češće dešava!Goca Tržan i Suzana Perić otkrile kako se muškarci ponašaju nakon prevare sa mlađom: Nakon svega oni se..

Domaći

Mislim da žene koje imaju mlađe imaju nedostatke: Jami javno prozvala Gocu Tržan zbog braka Rašom, pa otkrila da sigurnost treba da se traži kraj star

Domaći

Bila sam dovoljno pametna da... Rada Manojlović progovorila o bivšim ljubavima, evo kako su sve počinjale

Domaći

NAJSLAĐE ŠTO SAM PROBALA BIO JE SIRUP ZA KAŠALJ: Vanja Mijatović se prepolovila za šest meseci, evo kako je izgledala pre i kako je postigla dobre rez

Domaći

Rada Manojlović bila bankrot? Potrošila svu zaradu, a evo da li je za to kriv njen bivši menadžer