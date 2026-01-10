GOLA ŽENA NE BI IMALA ŠANSE PORED MENE ZAKOPČANE! Ruška Jakić progovorila o udvaraju muškaraca, ljuta na Zdravka i Merlina: Neka se vrate sebi...

Ruška Jakić kaže da na svaki dan gleda kao na praznik, ali da već dugo nije čekala Novu godinu.

Nju i danas pamte po rečenica zbog kojih su je mnogi ismevali dok nisu shvatili da su to bile mantre za život. Progovorila je o udvaranju muškaraca i otkrila da je ljuta na Zdravka Čolića i Dina Merlina.

Zato smo intervju i počeli čuvenom rečenicom “Dobro jutro lutko”, za koju je govorila da je izgovori sebi ujutru u ogledalu.

- Kada sam govorila: dobro jutro lutko, mislili su da sam odlepila. Ja nemam prazničnu euforiju, svi nešto očekuju od nove godine biće ovako ili onako, ja samo želim da živim kako ja želim jer život je dodeljen meni i niko nema pravo u njega da se meša. Svi se kaju posle dočeka, potrošila sam tolike pare a nisam se provela. Ja više volim Božić i Badnje veče. Rođena sam na drugi dan Božića, to je dan praštanja. Ja praštam jer je to čišćenje duše. Volim rođendane i kažu da su Božija deca rođena za praznike, i moja ćerka je rođena drugi dan Svetog Nikole.

"Bila sam dvorska dama"

Ruškina ćerka Ana ne živi u Srbiji.

- Ona dolazi češće, zet je Italijan i voli Beograd, voli našu klopu sarme i ostale stvari. Oni žive u Torinu, imam i unuka, on ima 15 godina. Lep je Beograd ali ja pamtim lepši, otuđili smo se, nema više drugarstva. Nije bilo važno ko koliko para ima, pušili smo jednu cigaretu, a sada smo svi na “dobar dan”, kaže Ruška Jakić koja je praznike provela sa sobom, kako kaže, u najboljem društvu.

- Meni su više u sećanju Srpske nove godine kada su bile zabranjene, mi smo se tajno sastajali u kafani i pravili maskenbale. Bila sam dvorska dama, ali u poslednje vreme nisam ih slavila. Bila sam 14 godina udata za muzičara i on je svaki doček svirao, a ja nisam išla sa njim jer šta ću tamo, on sedi za bubnjevima a ja da gledam. Jedino što volim poklone, volim da darujem.

"Volim Čolu jer je ostao gospodin"

Rušku smo pitali šta bi poklonila Zdravku Čoliću, Lepoj Breni i Dinu Merlinu da ima priliku.

- Zdravku Čolić je meni poklonio pesmu “Ružice, Ružo, Ruška”, a ja bih njemu želju da i dalje bude to što jeste. Mada u poslednje vreme ima pesme nove koje ja ne razumem. Nešto izigrava na čamcima. Kada sam rekla to Bati Kovaču, koji mu je napisao najlepše pesme i najveće hitove, on mi je rekao: možda smo se zasitili. Poklonila bih Zdravku želju da se vrati sebi i da bude stari Zdravko. On je lepo vaspitan, znam ga dugo još kada je počeo karijeru. Za njim su žene sekle vene, on nije bio od onih koji je jurišao i koji je koristio lepotu i šarm da bi bio sa nekim ženom. Volim ga jer je ostao gospodin, ističe Ruška i nastavlja.

- Lepoj Breni da vrati Jugoslaviju, ja sam jugonostalginčna. To je bila lepa zemlja gde smo se svi voleli, ja se nadam da će se to vratiti i da prestane mržnja. Dinu Merlinu da se vrati sebi od ranije isto kao Zdravko.

"Žene idu kod istog hirurga"

Ruška je od svojih izjava napravila kolekciju odeće na kojima su ispisi tih rečenica.

- Postala sam zvezda Tik toka, klinci me obožavaju jer shvataju šta sam htela da kažem. Moja kolekcija ima pet miliona pregleda, sada ću da pravim predavanja, onda ću da budem gost u jednom restoranu puštaću muziku. Ovi klinci ne znaju da igraju tango, svako igra svoje, a tango je poziv na ljubav. Ta deca ne znaju ni da komuniciraju, udvaraju se ali tu su i žene malo krive. Ona mora da bude malo i zavodnica pogledom ili osmehom, to više ne postoji. Ja sam provela mladost u vreme pravih frajera, a umela sam i ja da zavodim. Ne mora da ima para i lep, mora da bude pametan i duhovit. Ja sam se družila sa Momom Kaporom koji su bili šarmeri. Izgubili smo šarm koju su Srbi imali. Žene su danas ukalupljenje, idu kod istog hirurga. Muškarcima nije zanimljivo jer je vidi celu, golu i potpuno je nezainteresovan, ona gole ne bi imali šansu pored mene zakopčane. Muškarci vole tajnu, rekla je Ruška Jakić.

Autor: M.K.