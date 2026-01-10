AKTUELNO

SA ZADOVOLJSTVOM SAM MU ČITALA PORUKE: Snežana Đurišić otkrila da je svom partneru proveravala telefon, pa nasmejala sve do suza kad je otkrila šta joj je o Vanji rekla Lepa Lukić

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ovo priznanje niko nije očekivao!

Poznata pevačica Snežana Đurišić gostujući u emisiji ''Magazin In'' govorila je o detaljima odnosa sa dugogodišnjim emotivnim partnerom Vanjom Miloševićem, a tom prilikom otkrila je i da mu je proveravala telefon.

Foto: TV Pink Printscreen

- Čitala sam poruke svog partnera sa zadovoljstvom. Ne znam da li bih to nazvala kontrolom ili radoznalošću, neću da kažem da li sam nešto našla. Ja sam to uradila da bi se uverila u nešto u šta sam sumnjala. Spadam u osobe koja kaže da se ne ide tamo gde boli. Ja živim s ginekologom, on je upućen na žene. U Vanjinom telefonu ima možda 10 muških imena, ostalo su žene - priznala je Snežana i otkrila šta joj je koleginica Lepa Lukić rekla jednom prilikom.

- Lepa Lukić mi je rekla: ''Ja nikad u životu ne bih mogla da budem s ginekologom. Zamisli koliko ih dnevno vidi''. Iskrena je i preslatka - nasmejala je Snežana sve u studiju.

Foto: E-Stock/Ivan Dobričić

Autor: M.K.

